Filmové názvy, které šly v překladu úplně mimo koleje

Takové tituly v místních divadlech neulovíte.

Pokud jde o překlad názvů filmů, jsou chvíle, kdy je třeba provést úpravy, aby diváci v konkrétní zemi mohli plně pochopit jejich význam.

Jsou však i chvíle, kdy překladatelé popustí uzdu své kreativitě a vymyslí opravdu směšné tituly.





Připravte se, že se budete smát, nechat se strhnout a možná i zpochybnit zdravý rozum překladatelů, když prozkoumáme ty nejveselejší a nejbizarnější překlady, které kdy zdobily stříbrné plátno.

Pokud piješ, nežeň se (kocovina) – Brazílie

I když v portugalštině existuje slovo pro kocovinu, rozhodli se vám dát životní lekci přímo v názvu, i když se na film nebudete dívat.

The Unusual Interplanetary Strike Team (Guardians of the Galaxy) – Tchaj-wan

Strážci Galaxie budou ohromeni, když zjistí, že název jejich týmu je na Tchaj-wanu vesele překládán jako Mimořádný meziplanetární úderný tým.

Santa is a pervert (Bad Santa) – Czech Republic

V České republice šli pro svou verzi s jiným názvem. Namísto toho, aby to bylo tak široké jako originál, nazvali to rovnou Santa je zvrhlík.

Elektronický zabiják (Terminátor) – Polsko

Polský název filmu se vyvaroval použití slova „terminátor“, protože v polštině znamená praktikant.

U polského publika v 80. letech mohl původní název filmu vzbuzovat dojem, že jde o příběh o ševcích nebo něco podobného.

Supermarket (Temná armáda) – Japonsko

V režii Sama Raimiho a v hlavní roli s úžasným Brucem Campbellem má Army of Darkness ten nejepičtější titul z jiného světa: Captain Supermarket.

Profesionál (Sibiř) – Rusko

Film Sibiř z roku 2018 s Keanu Reevesem v hlavní roli získal obecně špatné recenze.

Zdá se, že si to ruští distributoři možná uvědomovali od samého začátku a rozhodli se pojmenovat ji stejně jako kultovní klasika z roku 1981 s Jean-Paulem Belmondem.

Rowdy Sausage (Beverly Hills Ninja) – Španělsko

Nezdá se, že by film byl přímo psychologickým thrillerem, ale název, který mu dali ve Španělsku, vyvolal opačný dojem.

Zloději, bojte se! (Sám doma) – Maďarsko

Další přeložený titul, který skutečně vyjadřuje poselství. Dokážete si představit, kolika zlodějům mohlo obrátit svůj život po zhlédnutí filmu v Maďarsku?

zdroj: reddit