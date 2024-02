Tel Avivští demonstranti ukazují svůj hněv vůči Netanjahuovi a izraelské vládě

Tisíce protivládních demonstrantů v sobotu zaplnily ulici v centru Tel Avivu, stejnou ulici, kde v zemi vypukly demonstrace před začátkem války mezi Izraelem a Hamásem, což je největší projev hněvu vůči premiérovi Benjaminu Netanjahuovi za poslední měsíce.

Po útocích vedených Hamasem ze 7. října, při nichž bylo podle izraelských představitelů zabito asi 1200 lidí, byl národ šokován a protivládní protesty byly dočasně zastaveny. Demonstranti v té době uvedli, že cítí potřebu sjednotit se jako národ, a mnoho demonstrantů bylo povoláno do vojenských záloh nebo se dobrovolně přihlásilo na pomoc ve válečném úsilí.

Ale jak uplynuly čtyři měsíce do války, protesty proti vládě zesílily. V sobotu se za ohlušujícího troubení klaksonů ozývaly výzvy k okamžitým volbám. Uprostřed bubnového kruhu se rozhořel červený plamen, který odrážel pochodující tóny. Demonstranty nesoucí vlajku neslo šest policistů na koních.

„Lidé musí povstat a vláda musí odejít,“ řekl Yuval Lerner (57) s odkazem na Netanjahuovu pravicovou vládnoucí koalici. Řekl, že ještě před válkou ztratil důvěru, že vládě leží na srdci nejlepší zájmy národa.

Velké protivládní protesty proti plánům na oslabení soudnictví v zemi byly v Izraeli před vypuknutím války běžnou záležitostí. Desetitisíce demonstrantů se pak shromáždily na Kaplanově ulici v Tel Avivu, stejné ulici, která byla svědkem sobotního večerního protestu.

Karen Saar (50), která měla na sobě mikinu s nápisem „Deposition Now“, řekla, že návrat na Kaplan Street byl symbolický. „Jsou to Kaplanovy protesty,“ řekla a zopakovala frázi používanou místně. „Vrátili jsme protestnímu hnutí to, co bylo před tragédií a válkou.“

Protesty proti panu Netanjahuovi a vládě jsou odděleny od stále více rozdělující veřejné debaty o průběhu akce v Gaze ohledně rukojmích zajatých Hamasem a dalšími skupinami 7. října. V Pásmu je stále více než 130 rukojmích, včetně nejméně jednoho. Podle izraelských bezpečnostních služeb bylo zabito 30 z nich. Pravidelně se také konaly demonstrace požadující, aby vláda dala přednost jejich propuštění.

V sobotu jeden protivládní demonstrant řekl, že cítí, že je správný čas vrátit se do ulic. Shahar Danziger, 45, který nesl prapor Bratrstva zbraní, základní organizace složené z izraelských vojenských veteránů a záložníků, kteří se obrátili na pomoc postiženým válkou, řekl, že až donedávna bylo těžké vrátit se k protestům, když někteří jeho kolegové Pracují jako vojáci v záloze.

„Na začátku jsme pomáhali během války,“ řekl. „Ale teď je čas předstírat.“