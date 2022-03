Spojené státy a Evropa zvažují plány ukrajinské exilové vlády

Představitelé uvedli, že diskuse sahaly od podpory Zelenského a vysokých ukrajinských představitelů při možném přesunu do Lvova na západní Ukrajině až po možnost, že Zelenskij a jeho pomocníci budou nuceni uprchnout z Ukrajiny úplně, a vytvoření nové vlády v Polsku.

Zdroje uvedly, že diskuse jsou předběžné a nebyla přijata žádná rozhodnutí.

„Ukrajinci mají plány, o kterých nebudu mluvit ani zacházet do žádných podrobností, abych se ujistil, že existuje kontinuita vlády tak či onak, a nechám to tak,“ Ministr zahraničí Anthony Blinken Řekl to v neděli CBS.

Američtí a evropští představitelé v prvních dnech války věřili, že Zelenského přesun do Lvova by mohl být možný, protože nebylo jasné, zda Rusko zaútočí na západní Ukrajinu. Ale nyní – vzhledem k dramatické ruské eskalaci za posledních několik dní proti civilním cílům po celé Ukrajině – si nejsou jisti, že si Rusko udrží jakýkoli centimetr ukrajinského území.

Všechny důkazy pro to [Putin] Oznámil to v pátek vysoký představitel západní tajné služby. „A myslím, že lopaty na dně sudu na některých z těchto dalších míst naznačují, že nyní musí všichni jít, doslova, nejen obrazně, aby se ujistili, že mohou pokračovat“, aby ovládli celou zemi.

Západní představitelé a američtí zákonodárci obeznámení s diskusemi uvedli, že jednou z myšlenek, která se objevila, ale stále je nepravděpodobná, byla možnost NATO vytvořit bezletovou zónu nad malou částí západní Ukrajiny. To by teoreticky poskytlo Zelenského vládě sílu a umožnilo Ukrajině vybudovat a vyleštit povstání proti ruským silám – něco, co podle představitele tajných služeb nebude vyžadovat, aby Kyjev zůstal na místě.

„Důkazy pro to.“ [the Ukrainians] Může pokračovat v boji, i když je to konvenční, bez centrálního velení a kontroly z Kapitolu.“

Zdroje však připustily, že bezletová zóna NATO nad západní Ukrajinou je vysoce nepravděpodobná ze stejných důvodů, z jakých odmítla vyhlásit bezletovou zónu nad celou zemí – protože by to pravděpodobně znamenalo přímé napojení na ruskou armádu. .

Jeden ze zdrojů uvedl, že pokud by došlo k pokusu o uzavření některých částí ukrajinského vzdušného prostoru, s největší pravděpodobností by to koordinovala „koalice ochotných“, nikoli NATO jako blok. Stejně tak ochota Západu financovat a podporovat ukrajinské povstání se podle zdrojů mezi členskými státy NATO liší, některé kvůli riziku ruské odvety váhají více než jiné.

CNN dříve uvedla, že američtí a evropští představitelé Zelenskému řekli, že jsou připraveni mu pomoci s evakuací Ukrajiny. Ten ale zatím odmítal.