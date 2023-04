Princezna z Walesu zahajuje svůj druhý videochat s prezidentem Islandu

Princezna z Walesu předváděla svou sladší stránku a vtipkovala, že islandské křeslo vypadá „velmi slušně“, když se připravuje na výstup na Mount Everest pro charitu.

Druhý klip Kate (41) a Richarda Walkera, jak si povídají v uličce supermarketu v Aylesbury v Buckinghamshire, byl zveřejněn na instagramovém účtu pana Walkera po jejich rozhovoru minulý měsíc v rámci její křížové výpravy za zlepšením rozvoje v prvních letech.

V klipu, který je pokračováním jejich úvodního rozhovoru o tom, jak mohou společnosti pomoci lidem na kariérním žebříčku v rámci kampaně Shaping Us, pan Walker prozradil, že podniká charitativní výstup na nepálskou horu na památku své zesnulé matky. , paní Walkerová.

Když se Kate, která zastupovala Main Street v klasickém bílém tweetu, zeptala, proč dělal tak obrovskou fyzickou práci, prozradil, že jeho matka zemřela po raném boji s Alzheimerovou chorobou, když jí bylo pouhých 63 let.

Kate vtipkovala: „Proto vypadáš tak fit!“

Pan Walker vysvětlil, že poté, co byla jeho matce před 12 lety poprvé diagnostikována, on a jeho otec se poprvé pokusili vylézt na Mount Everest a podařilo se jim dostat se do poloviny cesty, přičemž získali 1 milion liber na charitu.

„Byli jsme přesně stejný druh lidí, o kterých slyšíte, kteří neměli nic společného s pobytem na hoře,“ vtipkoval.

Kate se zasmála a odpověděla: „To se mi líbilo!“ Dodali, že je „překvapivé“, že vybrali tolik peněz.

Islandský prezident dodal, že chce získat další 1 milion liber s cílem zřídit centrum, které by specificky podporovalo lidi s demencí – zejména méně častými formami nemoci.

Princezna z Walesu hovořila s Richardem Walkerem, prezidentem Islandu, na pobočce supermarketu v Aylesbury, Buckinghamshire, kde hovořili o jeho charitativní organizaci Mount Everest, ve videu zveřejněném na Instagramu.

Matka tří dětí (na obrázku) vypadala pohodlně a šik v bílém tvídovém saku ze Zary, když si pár povídal.

Matka tří dětí řekla: „Moc mě mrzí vaše ztráta, ale jsem si jistá, že by byla velmi hrdá nejen na to, co tady na Islandu děláte, ale také na vaše ambice do budoucna.

„Takže vás čekají velmi vzrušující – ne-li trochu děsivé – časy!“

Video bylo druhou částí rozhovoru mezi princem Royalem a prezidentem Islandu minulý měsíc v rámci kampaně Shaping Us z centra raného dětství Princess’s Royal Foundation.

V první části rozhovoru manželé diskutovali o tom, jak mohou společnosti jako Island pomoci rozvíjet děti v prvních letech, aby si mohly vybudovat dovednosti, které jim pomohou vyniknout v jejich kariéře později v životě.

Během rozhovoru jsme s panem Walkerem diskutovali o tom, jak mohou společnosti podporovat děti a jejich pečovatele, aby pomohli položit základy klíčových dovedností zaměstnatelnosti „v prvních letech našeho života“.

V klipu Kate říká panu Walkerovi: „Stále znovu slyšíte, že tyto měkké dovednosti jsou, víte, kreativita, spolupráce, kritické myšlení, flexibilita a flexibilita.

Pan Walker má již mnoho vazeb s královskou rodinou a v roce 2021 se ukázal králi Charlesovi v obchodě v Deeside ve Walesu.

Otcem pana Walkera je Sir Malcolm Walker, původní zakladatel Islandu, který byl palácem pasován na rytíře v roce 2017 (na obrázku ke Dni otců)

Pan Walker ve svém volném čase rád surfuje a jednou zveřejnil fotku, jak surfuje v Cornwallu, aby oslavil své 40. narozeniny.

Jednou z nejoblíbenějších venkovních aktivit islandského prezidenta je lezení po skalách – a vyzval ostatní, aby přišli s touto fotografií, na které je sám v Anglesey

„Víte, to jsou věci, které slyšíte, že společnosti hledají, a je opravdu vzrušující vidět, jak se často v prvních letech našeho života staví základy těchto dovedností.“

Pan Walker dodal: „Pohled na kampaň ‚Shaping Us‘ a přečtení některých vědeckých poznatků za ní skutečně zpochybnilo mé myšlení a přimělo mě přemýšlet o tom, co víc bychom mohli udělat, osobně jako rodič, ale také ve skutečnosti jako podnik.

„Tady jde o to,“ dodala Kate s úsměvem a přikývla, „že spousta vašich zaměstnanců a také zákazníků a jejich rodičů a prarodičů všichni víme, že je důležité pečovat o své zdraví, protože to jsou lidé, kteří dnes vychovávají děti. ‚

Později řekla: „Je opravdu důležité, abychom všichni podporovali ty nejzranitelnější v našich komunitách, zvláště teď, ano, když všichni bojují, podpora komunity je nyní potřeba více než kdy jindy.“

Kate řekla, že zaměstnavatelé hrají důležitou roli v tom, že umožňují rodičům sladit úspěšný pracovní život s pečlivým domácím životem pro jejich děti.

Při psaní na FT Weekend minulý měsíc budoucí královna uvedla, že investice do raného dětství je „zálohou pro naši kolektivní budoucnost“.

Kate doufá, že globální společnosti, které se připojily k jejímu týmu, budou katalyzátorem změn a povzbuzuje společnosti po celé zemi, aby školily zaměstnance a pomáhaly jim udržovat jejich sociální a emocionální pohodu, což jim pomáhá v pracovním i domácím životě.

Matka tří dětí pro Financial Times řekla: „Naše odolnost, odolnost, schopnost zvládat stres a zůstat motivovaný, když čelíme výzvám, to vše je utvářeno základy, které si budujeme v raném dětství.

Není však kladen dostatečný důraz na sociální a emocionální rozvoj nebo na vytváření prostředí, které tyto dovednosti pěstuje, a to jak v dětství, tak i po něm.

„Rodičovská pohoda je jediným největším určujícím faktorem blahobytu dítěte a víme, že být rodičem klade zvláštní důraz na duševní zdraví.

Téměř 75 % lidí považuje výchovu dětí do pěti let za stresující.

Víme také, že otcové tvoří velkou část britské pracovní síly – 76 % matek a 92 % otců s dětmi pracuje.

Musíme uznat problém, kterému mnozí z těchto rodičů a dalších pečovatelů čelí při slaďování úspěšného pracovního života a pečujícího domácího života během formativních let jejich dětí.

„Zaměstnavatelé hrají důležitou roli v tom, aby to bylo možné.“

Kate řekla, že si myslí, že je třeba udělat dvě věci.

První je upřednostnit vytváření pracovního prostředí, které lidem poskytuje podporu, kterou potřebují k rozvoji a udržení svého sociálního a emocionálního zdraví.

„Druhým je zaměřit se více na sociální a emocionální rozvoj našich malých dětí,“ řekla.

Na závěr svého článku princezna řekla: „S tím, jak se svět stává stále složitějším, musíme nyní investovat do raného dětství jako zálohu za naši společnou budoucnost.

Pokud podnikání a obchod přijmou tuto důležitou otázku – včetně toho, jak rané dětství nejlépe ovlivní jejich organizace nyní az dlouhodobého hlediska – můžeme a změníme životy příštích generací.

Začátkem tohoto týdne princezna z Walesu naléhala na podnikatele, aby upřednostnili pohodu na pracovišti a podpořili rodinný život, když spustila pracovní skupinu pro rané dětství, jejímž členem je gigant supermarketů Island.

Chcete-li si přečíst více o charitativním výstupu pana Walkera na Mount Everest, klikněte sem tady