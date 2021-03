Dvojnásobný přeživší zhoubný nádor založil společnost na pomoc pacientům a výrobu osobních ochranných pomůcek

Takže když Sawirisovy katétry a APL začaly přicházet do cesty při hraní, Kezia otestovala svůj koníček šití. Vytvořila šaty, které udržují Sawazovy linie na místě, zabraňují jejímu souboji a umožňují jí hrát.

Díky příspěvku lékařů a sester dohlížejících na Sawirisovu léčbu Kezia rychle zdokonalila oděv, který se stal řečí nemocnice. Oděv účinně snižoval riziko poranění linie a infekce a pacientům poskytoval svobodu a pohodlí.

„Učinilo to v našich životech rodičů velký rozdíl,“ řekla Kezia. „Byla to velká část naší léčebné cesty.“

Ačkoli Sawiris o měsíce později svůj boj s rakovinou prohrála, alespoň v dobrých dnech byla schopná hrát normálně.

Kezia dvakrát přežila rakovinu a zkušenosti Kezie jako pacientky a chůvy jí poskytly soucit s bojem o léčbu. S úspěchem šatů, které vyrobila pro svou dceru, začala Kezia přemýšlet o tom, jak by mohla rozšířit svou touhu pomáhat s dalšími výrobky.

To, co začalo jako akt lásky k její dceři, přerostlo CareAline „Společnost zaměřená na výrobu zdravotnických oděvů, která upřednostňuje pohodlí a bezpečnost pacientů a lékařů.

Již více než 10 let od založení společnosti se zdravotnické oděvy Kezia používají v nemocnicích na celostátní úrovni, s partnerstvími v místech, jako je Dětská nemocnice ve Wisconsinu a Dětská nemocnice CS Mott na lékařské fakultě University of Michigan.

Nejnovější oblečení CareAline je produktem mnoha karantén. Když v Kesii došlo k relapsu Hodgkinova lymfomu, podstoupila transplantaci kmenových buněk, která ji na 100 dní přinutila k izolaci, aby ochránila svůj slabý imunitní systém. Po pouhých třech dnech této izolace začala pandemie Covid-19 a začalo další uzamčení.

„Jen jsem se chystala být připravena se dostat z izolace a viděla jsem světlo na konci toho tunelu, a pak se všichni museli také zavřít,“ řekla.

Navzdory emocionálnímu vyčerpání z boje proti rakovině a pandemii se Kezia rychle zeptala, jak by mohla pomocí své společnosti pomoci bezpečnost frontových pracovníků.

Vzhledem k tomu, že výrobce CareAline se sídlem v Massachusetts byl považován za obchodní jádro, bylo mu umožněno zůstat otevřený. Kezia, která chtěla využít této příležitosti pomoci, strávila měsíce setkáváním s odborníky na OOP a rozhovory s lékaři o změnách, které chtějí na svém lékařském oblečení.

„Mnohokrát mi zachránili život a pomohli zacházet s naší dcerou, takže jsou to lidé, s nimiž komunikujeme, a cítíme se za ně vděční. Cítili jsme, že jim opravdu chceme na oplátku pomoci,“ řekla.

Ze svých schůzek zjistila Kezia, že i když došlo k masivnímu pohybu, který měl pomoci poskytnout masky, bariérové ​​šaty byly rychle vyčerpány. Ačkoli mohla pomocí své společnosti vytvořit standardní jednorázový oděv, rozhodla se najít řešení problémů, které zmínili lékaři.

Šaty CareAline se snažily řešit malé problémy, které by mohly přispět k velkým rozdílům v bezpečnosti: Kezia přidala manžety s otvory pro palce, aby bylo možné zakrýt zápěstí, dala šatám vyšší krk a přidala k sobě zádový suchý zip, což umožnilo snadné a bezpečné odstranění.

„Změny se zdají být přímé a jednoduché, ale pokud si je nepromluvíte s lékaři, kteří se tím zabývají každý den, možná si neuvědomíte, že tyto jednoduché změny mohou mít zásadní dopad na jejich bezpečnost.“

Kezia uvedla, že tyto změny považuje za způsob, jak přinést medicínské, osobní a environmentální výhody.

Testy izolačních županů CareAline zjistily, že je lze prát 100krát, což jim dává 100krát delší životnost než u běžných jednorázových županů. v studie Ukázalo se, že opakovaně použitelné pláště, které provedly národní instituty zdraví, poskytují nemocnicím zvýšenou ochranu a významnou úsporu nákladů.

„Lékařský průmysl produkuje velké množství odpadu, protože velké množství je použito jednou, aby bylo sterilní. Pokud existuje způsob, jak ho najít, který umožňuje opětovné použití něčeho, proč to neudělat takhle?“

Navzdory vyčerpání z léčby několika rakovinami Kezia říká, že je podpořena svědectvím pacientů, kteří říkají, že jim pomohla cítit, že jejich život je o něco normálnější a bezpečnější.

“Pro mě, když jsem byl 10 let bez léčby rakoviny, jsem se dozvěděl, že musím zařídit, aby moje léčba byla součástí mého života, a nenavrhoval jsem svůj život kolem mé léčby. Když uslyšíme komentáře, že se lidé mohli vrátit zpět ve škole, chodit do práce nebo obejmout jejich vnoučata. To jsou příběhy, díky nimž mám opravdu pocit, že pohybujeme jehlou. “