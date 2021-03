MIS-C: Některé dětské nemocnice zaznamenávají nárůst vzácných komplikací Covid-19

Neměl bolesti v krku ani kašel. Testy Covid-19 byly dvakrát negativní.

Potom se nízká horečka vyšplhala na 104,4.

Řekla: „Tehdy jsem se dozvěděla, že něco opravdu není v pořádku.“ „Některé děti dostávají takovéto horečky a mé děti to nikdy nedostanou.“

Nový Coronavirus to nedělá Lékaři nevědí, proč tomu tak je. Děti často dostanou Covid-19 jako první, ale ne vždy.Nový Coronavirus to nedělá Obvykle způsobuje vážné onemocnění U dětí, ale u těch několika dětí, u kterých se vyvine MIS-C, se zdá, že tento stav vede k zánětu v různých částech těla a může to být nebezpečné.

Lékaři vědí, že mnoho dětských nemocnic po celé zemi hlásilo v posledních měsících více případů, ačkoli MIS-C je považován za vzácný. V aktualizaci vydané v pátek Centra USA pro kontrolu a prevenci nemocí Řekl, že před 1. březnem bylo ve Spojených státech 2617 případů MIS-C a 33 dětí zemřelo. To je více než na začátku února, kdy bylo hlášeno 2 060 případů a 30 úmrtí.

‚Béžová mě děsila ‘

V únoru, když byl její syn nemocný, Dunn pohlédl na MIS-C Online. Mnoho příznaků jejího syna odpovídalo. CDC doporučuje rodičům nebo pečovatelům, aby okamžitě kontaktovali lékaře, pokud mají děti horečku, bolesti břicha, zvracení, průjem, bolesti krku, vyrážku, překrvení očí nebo nadměrnou únavu.

Nolanova břicho bolí na dotek. Jeho rty byly popraskané. Jeho jazyk byl oteklý a když se vrátili do ordinace pediatra, jeho oči začervenaly.

Pediatr se na něj jednou podíval, požádal ji, aby opustila kancelář a jela rovnou do dětské nemocnice Anne a Roberta H. Lowryových v Chicagu.

Řekla: „Pegis mě vyděsil.“

Když se dostali do nemocnice, požádala Nolana, aby si přečetl ceduli, která jim říkala, kde je parkovací služba. Řekl, že nemůže. Všechno bylo rozmazané.

„Má dokonalou vizi,“ řekl Dunn. “Řekl jsem mu:” Hej, chlapče, opravdu se rozpadáš. ”

Nolan řekl, že nemocnice provedla spoustu kontrol.

„Měl jsem všechny příznaky, na které si vzpomeneš,“ řekl Nolan. „Dostal jsem IV a byl jsem unavený a měl jsem bolesti. Celé mé tělo bylo napjaté. Opravdu nevím, jak to vysvětlit nebo přesně definovat jedinečný pocit.“

Lékaři dokázali identifikovat problém a usoudit, že jde o MIS-C. Léčili ho kapkou imunoglobulinu po dobu 10 hodin a začali užívat steroid.

„Následujícího rána to bylo znatelně lepší,“ řekl Dunn.

CDC uvedla, že více než polovina hlášených případů MIS-C, 59%, byla u mužů a většina byla u dětí a dospívajících ve věku od 1 do 14 let. Nolanovi je 13 let.

MIS-C také neúměrně ovlivnil barevné děti. Ve své nejnovější aktualizaci CDC uvedlo, že 66% hlášených případů jsou hispánské děti, 842 případů nebo nehispánských černochů, 746 případů.

Náhlé zvýšení MIS-C následuje po špičkách Covid-19

V posledních několika měsících zažilo mnoho dětských nemocnic, nejen nemocnic v Chicagu, více případů než v pandemii dříve.

„V lednu jsme právě viděli velké množství. Viděli jsme jeden denně,“ řekla doktorka Roberta DeBase, předsedkyně pediatrie v Národním institutu pro výzkum dětí ve Washingtonu, DC. „V únoru jsme byli na správné cestě k tomu nebo k více. Někdy máme dva a tři případy.“

DiBase věří, že náhlý nárůst není způsoben prudkým nárůstem proměnných nebo jiným jevem.

Po špičce v MIS-C obvykle následuje špička v případech Covid-19.

Multidisciplinární komise MIS-C ve své nemocnici tento trend zaznamenala a jakmile uvidí náhlý nárůst v případech Covid-19 kolem prázdnin, připravte se na děti, o kterých vědí, že brzy přijdou za čtyři až šest týdnů.

„Můžete si na něm nastavit svůj kalendář,“ řekl DiBase.

Možná proto, že je to tak vzácné, někteří pediatři – a rodiče, kteří k nim přicházejí o pomoc – přesně nevědí, co vidí. To platilo zejména na začátku pandemie.

Syn Tammie Hairstonové, Kyree McBride, loni v květnu dostal bolesti břicha.

„V té době jsem o MIS-C neslyšel,“ řekl Hairston.

Zpočátku si ona a několik různých lékařů, včetně lékařů na pohotovosti, mysleli, že jde o běžný žaludeční virus.

I s Tylenolem a Motrinem řekla, že Kerryho horečka nezmizí.

„Okamžitě jsem se dostal do paniky,” řekl Hayrston. „Můj syn nikdy neochorel.”

Když se Hairston musela vrátit do obchodu, aby si vzala druhou láhev Tylenolu a Motrinu, začala být ještě více znepokojená. Kromě horečky upadl velmi letargicky, ale nemohl spát. Jeho srdce bušilo. Jeho oči začaly červenat.

Když jí zavolala kamarádka, aby jí vyprávěla příběh, který viděla dál Zpravodaj O MIS-C požádala Hairston svého syna, aby si pospíšil a oblékl se. Mířili do nemocnice.

Na Dětském národě lékaři potvrdili, že Kyree má MIS-C. Výsledek jeho testu nebyl pozitivní na Covid-19, ale testy odhalily protilátky, což naznačuje předchozí infekci. Testy také ukázaly, že Kerry měl v srdci infekci.

„Bylo to děsivé,“ řekl Hayrston. „Ale prostě musíš být matkou a musíš být pro něj silná.“

Řekla, že jejich rodina a přátelé se modlili, aby mu bylo lépe.

„Nevěděli jsme, co máme čekat,“ řekl Hayrston. „Je to dítě. Je to moje dítě.“

Naštěstí je infuze 12 hodin Imunitní systém Pracoval a kromě několika následných schůzek s kardiologem chodil na kole a hrál basketbal v parku. Zkušenost však otřásla Hurstonem, který se divil, proč má její syn tuto vzácnou nemoc.

Hairston se ptá: „Mám členy rodiny, kteří mají uzavřenou smlouvu s Covidem, spolu s vnoučaty a mladými, a jen se divím, proč nikdo z nich nedostal MIS-C, ale můj syn ano.“ „Ne, že bych to přál každému dítěti.“

Vědci také chtějí vědět. Národní institut zdraví Inzerovat V úterý zahájí nové úsilí na podporu výzkumu MIS-C.

Hairston se připojil ke Kyree v jiné studii a doufal, že se ostatní rodiče nebudou muset divit, proč jejich dítě mělo MIS-C. Možná to, co se od Kyree mohli naučit, znamenalo, že to vůbec nedostanou.

Život po MIS-C

Dvanáctiletý Caden Hendrix a jeho nejstarší syn dostali v listopadu Covid-19. Asi čtyři týdny následujícího dne si Kaden stěžoval na ztuhlý krk, bolesti břicha a vysokou teplotu.

Maylan Hendrix vzal svého syna do dětské nemocnice v Cincinnati, kde strávil 12 dní.

„Jedna z věcí, která dělá tuto chorobu opravdu děsivou, je to, že nevíte přesně, co se děje a co způsobuje problém,“ řekl Hendrix.

Caden se vzpamatoval. Lékaři si však stále nejsou jisti, co znamená zotavení a jaké dlouhodobé problémy s MIS-C, pokud existují, mohou přinést.

Studie byla zveřejněna v pátek v Gama neurologie Řekl, že neurologické příznaky jsou u hospitalizovaných dětí běžné kvůli Covid-19 nebo MIS-C; Ačkoli příznaky u většiny pacientů ustupují, u některých se vyvinuly život ohrožující stavy. Studie zveřejněná v březnu doporučuje lékařům, aby s těmito pacienty pokračovali a zajistili, že nedojde k žádným kognitivním, vývojovým nebo fyzickým problémům.

Společnost Cincinnati Children’s registruje pacienty k rozsáhlé studii NIH, která se pokouší pochopit dlouhodobé účinky závažného viru Covid-19 na děti.

Grant: “Většina našich dětí se uzdravuje dobře, ale nevíme, jestli to má dlouhodobé účinky, zejména na srdce. To je to, na čem nám nejvíce záleží a kterému chceme porozumět.” Řekl Schuylert, dětský revmatolog v dětské nemocnici v Cincinnati.

Nemocnice požádala Kadena, aby se do šesti měsíců vrátil a objednal se na srdeční onemocnění. Musí také kontaktovat oftalmologa, aby se ujistil, že nedochází k dlouhodobému poškození jeho očí.

Zdá se, že většině dětí se po absolvování MIS-C daří dobře. Ačkoli přiměl Caddena vynechat basketbalovou sezónu, jeho tým mu dal míč a na jeho počest si oblékl dresy „Cadden Strong“. Hendrix řekl, že na jaře bude moci hrát basketbal.

„Zotavuje se a to je vše, v co můžeme doufat,“ řekl.

Dr. Sam Dominguez uvedl, že jeho nemocnice, Dětská nemocnice v Coloradu, zaznamenala také „výrazný nárůst“ případů od prosince do února. Je součástí multicentrické studie, která bude pacienty sledovat až rok, aby se zajistilo, že nedojde k dlouhodobým komplikacím z MIS-C.

„Děti, které vidíme, jsou velmi nemocné a asi polovina až dvě třetiny z nich potřebují naši jednotku intenzivní péče,“ řekl Dominguez. „Naštěstí většina našich dětí zvládá agresivní zacházení velmi dobře.“

Zatímco MIS-C je stále relativně vzácný, dr. Larry Kociolek, lékařský ředitel pro prevenci a kontrolu infekcí v dětské nemocnici Lurie v Chicagu, doufá, že rodiče budou v pátrání po MIS-C.

Ještě lépe, řekl, doufá, že rodiče pomohou jejich dětem vyhnout se expozici Covid-19: Ujistěte se, že děti nosí masku, která pro ně pracuje, často si umývají ruce a udržují správnou fyzickou vzdálenost.

„Myslím, že jsou ohroženy všechny děti,“ řekl Kosiulik. „Stejně jako u všech aspektů této epidemie se lidé nemohou cítit v pohodě.“