Kabel USB-C dodávaný s iPhone 15 může být omezen na USB 2.0

Jsou to jen tři týdny, než Apple oznámí další generaci iPhonu, a my jsme slyšeli další podrobnosti o nových telefonech. Minulý týden se objevila fáma, že některé modely iPhone 15 budou podporovat Thunderbolt, aby poskytovaly rychlejší přenos dat. I když to může být stále pravda, nová fáma naznačuje, že kabel USB-C obsažený v krabici bude omezen na rychlosti USB 2.0.

iPhone 15 a port USB-C

Mezi různými zdroji existuje shoda, že iPhone 15 bude mít port USB-C místo Lightning. Jak asi víte, USB-C má oproti vlastnímu konektoru Apple spoustu výhod, jako je rozšířená kompatibilita, podpora rychlého nabíjení a rychlejší přenos dat.

Ale jak přesně Apple implementuje port USB-C v iPhone 15, stále není známo. Začátkem tohoto měsíce únikář sdílel obrázky ukazující konektory USB-C pro nové iPhony. Podle specialistů jsou tyto komponenty vybaveny čipem Retimer, jako jsou ty, které se nacházejí v zařízeních Thunderbolt, umožňující přenosové rychlosti až 40 Gbps.

Nedávno jsme viděli uniklé obrázky nových opletených kabelů USB-C, které údajně vyrábí Apple. Tyto kabely jsou dlouhé 1,5 metru a zdá se, že jsou dostupné v několika barvách, jako je modrá, růžová a žlutá. výzkumník Majin Boo Získali jsme více podrobností o těchto kabelech a mohou obtěžovat některé lidi, kteří se těší na iPhone 15.

Rychlost přenosu dat

Podle Majin Bu jsou nové kabely USB-C ve skutečnosti delší než ty, které jsou aktuálně v krabici pro iPhone. Kabely jsou také tlustší, což znamená, že jsou také odolnější. Majin Bu však tvrdí, že uniklé kabely jsou USB 2.0 i přes přítomnost USB-C konektoru.

Jinými slovy, jsou omezeny na stejnou rychlost přenosu dat jako Lightning konektor. Přesněji řečeno, USB 2.0 je schopno přenášet data pouze maximální rychlostí 480 Mbps. Pokud je to pravda, pak nové iPhony neumožní rychlejší přenos dat, přestože mají nový nabíjecí konektor. Existuje však několik potenciálních scénářů, které je třeba mít na paměti.

USB 2.0 nebo Thunderbolt

od té doby nabíječka Čip Thunderbolt byl již dříve spatřen v konektoru USB-C iPhone 15 a Apple může skončit omezením Thunderbolt na dražší modely iPhone 15 Pro. To by nebylo překvapivé, protože Thunderbolt podporuje pouze iPad Pro. Mezitím je iPad Air omezen na USB-C 3.1 a iPad 10 je stále založen na USB 2.0, přestože má konektor USB-C.

Druhou možností je, že všechny nové modely iPhone 15 budou podporovat Thunderbolt, ale Apple bude Thunderbolt kabely prodávat samostatně. Thunderbolt kabely jsou obvykle dražší než běžné USB-C kabely. Například Apple prodává a Kabel Thunderbolt 3 0,8 m, 39 $zatímco Kabel Thunderbolt 4 o délce 1,8 m stojí 129 $.

Třetí možností je, že tyto kabely, které unikly online, nebyly nikdy vyrobeny pro iPhone, ale pro novější verze iPhone. kouzelná myš A Magická klávesnice S portem USB-C. Jako takové nepotřebují podporovat rychlost USB 3.0 nebo dokonce Thunderbolt. Ostatně uniklé kabely mají stejnou barvu jako M1 iMac.

Více o iPhone 15

Celá situace s kabelem USB-C je jistě zajímavá, ale všechny odpovědi se pravděpodobně dozvíme 12. nebo 13. září, kdy se říká, že Apple pořádá speciální tiskovou akci k oznámení iPhonu 15.