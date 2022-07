Po zhroucení italského ledovce se naděje pro pohřešované horolezce rozplynuly

Záchranné týmy v úterý obnovily pátrání po 13 horolezcích, kteří se ztratili poté, co se v neděli vysoko v italských Alpách prohnala část ledovce a zabila nejméně sedm lidí.

Naděje na nalezení přeživších se rozplynuly více než 36 hodin po katastrofě, která vyvolala obavy z dopadu klimatických změn na hory. Mezi pohřešovanými byli tři lidé z České republiky.

Nedělní lavina se objevila na Marmoladě, která je s nadmořskou výškou 3300 metrů nejvyšším vrcholem Dolomit, řetězu ve východních italských Alpách, který se táhne přes regiony Trento a Veneto.

Vzhledem k tomu, že vrchol stále není vyrovnaný, záchranáři používali drony a vrtulníky k pátrání po obětech nebo se je snažili lokalizovat pomocí signálů svých mobilních telefonů.

Italská média uvedla, že mezi potvrzenými mrtvými byl i David Meotti, 51letý místní průvodce v Alpách, který v této oblasti provozuje sportovní obchod.

Velká část Itálie se počátkem léta pekla ve vlně veder a vědci uvedli, že kvůli změně klimatu je obtížné předvídat dříve stabilní ledovce.

Italský premiér Mario Draghi uvedl, že katastrofa souvisí s faktory životního prostředí.

„Vláda by se měla zamyslet nad tím, co se stalo, a podniknout kroky, aby zajistila, že to, co se stalo, se pravděpodobně nebude opakovat nebo se tomu dá dokonce vyhnout,“ řekl během pondělní návštěvy místa.

Itálie v pondělí vyhlásila stav nouze v regionech včetně Benátska obklopujícího řeku Pád, která představuje téměř třetinu zemědělské produkce země a trpí nejhorším suchem za posledních 70 let.