Oštěpař Watlejch byl druhým rokem vyhlášen českým sportovcem roku – Brněnský deník

Watledge byl druhým rokem po sobě vyhlášen českým sportovcem roku. Foto kredit: olympijskytym.cz.

Praha 5. listopadu (CDK) – Českým sportovcem roku je již druhým rokem vyhlášen oštěpař Jakub Watlej, který získal bronzovou medaili na mistrovství světa a stříbrnou medaili na mistrovství Evropy. V sobotu proběhlo slavnostní předávání cen pořádané Českým atletickým svazem.

Loni se Watledge stal prvním mužem, který vyhrál anketu od desetibojaře Romana Cebrela v roce 2006.

Letos předčila další oštěpařku Barboru Špotákovou, která loni vyhrála výroční cenu devětkrát a na letošním ME získala bronz. Letos je to naposledy, co se Špotáková, která odešla do důchodu před dvěma měsíci ve věku 41 let, zúčastnila ankety Český sportovec roku.

Třetí v anketě skončil koulař Tomasz Staněk, bronzový medailista z minulého ME.

Watledge je jediným českým sportovcem, který zvítězil na nedávných světových sportovních akcích v řadě. V této sezóně hodil poprvé v kariéře přes 90 metrů. Jako jediný Čech získal medaili na červencovém mistrovství světa v atletice v americkém Eugene.

Na ceremoniálu Watledge řekl, že je šťastný, že vyhrál medaile, ale ještě víc, že ​​nakonec hodil přes 90 metrů.

Čtyři oštěpaři patří mezi šest nejlepších českých sportovců roku 2022. Kromě Vatleje a Špotákové k nim patřili Vetslav Wesley a Nikola Okrodnikovová.

Trenér Vadlejcha Jan Železný, jeden z největších českých olympioniků všech dob, byl po sedmé vyhlášen trenérem roku.

Vynálezem roku byla vyhlášena Dorota Scrivanová, která na halovém mistrovství v atletice skončila pátá v sedmiboji žen.

Juniorem roku byl oceněn Jakub Dudica, který vyhrál juniorské mistrovství Evropy na 800 metrů.



