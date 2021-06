Nová vláda izraelské koalice usiluje o ukončení éry Netanjahua | Izrael

Nová izraelská vláda má v neděli vyloučit Benjamina Netanjahua z úřadu s primárním cílem vyloučit nejdéle sloužícího vůdce země.

Různorodá skupina politiků, včetně bývalých spojenců, kteří se stali nepřáteli Netanjahua, odložila hořké rozdíly, aby ukončila historickou cestu premiéra k moci. Pokud by bylo úspěšné, prolomilo by to také politickou patovou situaci, která od roku 2019 zaznamenala v zemi čtyři rychlé volby.

“Politický establishment v Izrael Vydejte se na novou cestu, po dva a půl letech nezodpovědného posunu z jedné volby do druhé, po 12 letech, během nichž jedna osoba vytáhla z místnosti veškerý politický kyslík, “napsal Nahum Barnea, publicista noviny, The Daily, Yedioth Ahronoth, minulý týden.

Je naplánováno hlasování o nové vládě opozičního vůdce Yaira Lapida Knesset v neděli odpoledne, kde doufá, že získá drtivou většinu 61 křesel ze 120 – kromě případných překvapení na poslední chvíli.

Podle dohody o sdílení moci nebude Lapid okamžitě složen jako předseda vlády. Místo toho se na dva roky stane vůdcem Izraele krajně pravicový politik Naftali Bennett, jehož podpora je považována za zásadní pro úspěch koalice, a poté předá Lapida na druhou polovinu čtyřletého funkčního období.

Bennett je náboženský nacionalista a silný obhájce hnutí osadníků Palestinská území. Vede nečekaný sortiment osmi stran, včetně anti-okupační Meretz a holubice, stejně jako strany vedené dalšími nekompromisními postavami napravo, jako je osadník narozený v Moldavsku Avigdor Lieberman.

Klíčové je, že koalice zahrnuje v parlamentu arabské islamistické poslance, kteří se připojili ke společnému cíli sesazení „krále Bibiho“, jak je známo Netanjahu. Tím by se United Arab List, složený z palestinských občanů Izraele, stal první stranou z velké arabské menšiny v zemi, která by se kdy připojila k vládě.

Pravičák Naftali Bennett, který by se v neděli mohl stát izraelským premiérem. Foto: Menachem Kahane / AFP / Getty Images

Vůdce strany Mansour Abbas je považován za pragmatika a uvedl, že má zajištěno záruky od pravicových koaličních partnerů za větší práva pro palestinské občany Izraele, včetně diskriminační bytové politiky, stejně jako několik miliard liber za infrastrukturu v arabských zemích. Regiony.

Koaliční dohoda, která byla dokončena v pátek, ukázala, že se nová vláda zaměří spíše na ekonomické a sociální otázky, jako je schvalování státního rozpočtu a budování nových nemocnic, místo aby riskovala vnitřní boje pokusem o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Bennett však bude mít jako předseda vlády výkonné pravomoci k další okupaci.

Rozhodující je, že dohody naznačovaly, že nová vláda může zavést legislativu omezující jakéhokoli předsedy vlády na osm let ve funkci, což by mohlo podpořit Netanjahuovy plány na budoucí kandidování na úřad.

U moci po dobu 15 let – od roku 1996 do roku 1999 a poté od roku 2009 – se Netanjahu zoufale snaží pokazit dohodu svými oponenty, což by mohlo ohrozit nejen jeho politický život, ale i svobodu.

Sedmdesátiletý mladík bojuje se třemi případy korupce na základě obvinění z podvodu, úplatku a porušení důvěry, které popírá. Pokud by se dostal do opozice, mohl by mu být upírána parlamentní imunita.

Netanjahuovo úsilí o rozdělení křehké koalice bude pravděpodobně pokračovat i po převzetí moci – krok, který by mohl vést k dalším rychlým volbám a případně k záchraně jeho kariéry.

V týdnu podrážděnosti před hlasováním Netanjahu obvinil Bennetta ze zrady pravicových voličů připojením ke koalici, kterou Netanjahu popisuje jako slabost židovských „levičáků“ a arabských politiků, které označuje jako potenciální pátou kolonu.

Netanjahu v rozhovoru pro místní televizní kanál 20 minulý týden prohlásil: „Vykořisťují dobré a nahrazují je divokými a nebezpečnými.“ Dodal: „Bojím se o osud národa.“

Jeho příznivci organizovali rozzlobená shromáždění mimo domov zákonodárců, kteří se připojili k nové vládě, a mnoho členů nové správy bylo přiděleno osobním strážcům.

Někteří Izraelci srovnávali pobouření, které vedlo k vzpouře v americkém hlavním městě v lednu, nebo agitaci blíže k domovu před atentátem na bývalého izraelského vůdce Jicchaka Rabina krajně pravicovým nacionalistou v roce 1995.

Angažovaný izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který se stále snaží rozbít koalici zaměřenou na jeho vyloučení. Foto: Ariel Shalit / Associated Press

Netanjahuova strana Likud se snažila zmírnit rostoucí obavy tím, že na Twitteru prohlásila v angličtině: „Rovněž není pochyb o mírovém přechodu moci.“

Nová koalice se těší široké podpoře izraelského tisku. “Nikdy v historii této země se pravicoví a levicoví a centristové a Arabové nedohodli, že společně najdou společnou řeč ve vládě pro společné dobro Izraele,” Napsal David Horowitz, redaktor novin Časy Izraele.

Mezi Palestinci odchod Netanjahua Vítejte. Vláda, kterou vede, však není příliš optimistický Bennett, bývalý vůdce skupiny židovských osadníků na Západním břehu.

V Netanjahuově politickém zániku bude mezitím odchod ultraortodoxních židovských politiků, kteří se hluboce zapletli do politického bloku předsedy vlády.

Vůdce Aliance Lapid a jeho protivník, který se stal spojencem Liebermana, jsou věrní sekularisté. Vedli kampaň za omezení vlivu ultraortodoxních frakcí, které si dlouhodobě udržují drahé vládní platy, které umožňují náboženským komunitám spíše studovat než pracovat.

Tváří v tvář vyhlídce na ztrátu svých pozic po boku svého patrona zahájili ultraortodoxní politici kázání za kázáním proti nové vládě a varovali, že ohrožuje židovský stát.

„Tato levicová vláda navštíví duchovní holocaust pro židovský lid zde v zemi Izraele,“ řekl minulý týden poslanec za judaismus United Torah MK Meir Porush.

Další poslanec ze stejné strany Moshe Gafni zaměřil svůj hněv na Bennetta, který, i když se očekával, že se stane prvním pravoslavným premiérem Izraele, byl označen Gaffneyem za zrádce zaměřeného na moc.

Gaffney nazval Bennetta „zlem“ a vyzval ho, aby sundal kuklu kippah, považovanou za známku židovské zbožnosti.

Gaffney tvrdil, že „Izrael zdegeneroval“. “Budeme křičet do nebe a na Zemi za chování tohoto muže, který má být věřícím, ale který to po celou dobu hledá.”