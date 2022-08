Inflace – Pokles překvapí Fáze návratu

Pozadí benigní inflace v Číně

Dnešek je velký inflace Dnes – a máme Hromada negativních překvapení Celosvětově, počínaje Spojenými státy (jádro a adresa). Co z toho uděláme? Na Emerging Markets (EM) je skvělé hotové jídlo Čína Je toto? Zásady ne-COVID nadále zmrazují místní aktivitu – Stejně jako „ledová devítka“ od Vonneguta kočičí kolébka. Jádrová inflace v červenci klesla na pouhých 0,8 % y/y (viz graf níže) a hlavním důvodem meziročního zrychlení všeobecné inflace na 2,7 % byl masivní 25,6% měsíční skok v ceně vepřového masa. Nejzřetelnějším důsledkem je, že inflační pozadí dává centrální bance (PBoC) dostatek prostoru ke stimulaci ekonomiky, kromě Centrální banka nebyla příliš horlivá po otevření hotovostních kohoutků (prozatím). Sledujeme celkové kredity Číny za červenec – později tento týden – abychom získali více barev a postřehů.

Thajské zvýšení sazeb

Thajsko Inflace se pohybuje o více než 3 směrodatné odchylky nad víceletým trendem, ale poslední čísla inflace jsou nižší, než se očekávalo. To je důvod, proč je to povzdech Centrální banka dnes konečně zahájila cyklus zpřísňování. Žádné jestřábí překvapení se nekonalo (mírný pohyb +25 bazických bodů) a centrální banka naznačila, že ano. Postupně kupředu kvůli obavám z růstu (Několikrát jsme mluvili o potenciálním „sklonu“ růstu H2), ale nyní alespoň probíhá proces normalizace politiky. Baht byl na úvodní rally dobře připraven – od konce července rostl vůči americkému dolaru.

Politika České republiky pauza

Nejzajímavější data o inflaci dneška pocházejí z České republiky. Celková inflace v červenci zrychlila na 17,5 % y/y, ale byla Negativní překvapení. Nejdůležitější je tisk Podle očekávání centrální banky na měsíc. Znamená to tedy, že soubor Prodlouží se úroková pauza? Vzhledem k pacifistické zaujatosti nových členů představenstva to nelze vyloučit. Centrální banka je navíc vysoce závislá na devizové intervence Snížit devalvaci koruny a omezit křížení inflace v cizích měnách. Mezinárodní rezervy České národní banky jsou dostatečně velké na to, aby podporovaly velké měnové intervence (7,4 miliardy dolarů v červnu, podle Bloomberg LP) o něco déle. Zůstaňte naladěni!

Pohled na graf: Čínská inflace – žádné známky zásadních tlaků