Apple Mixed Reality Headset by mohl být samostatným zařízením

Jablko Už dlouho se o tom šuškalo Smíšená realita Sluchátko Podle slavného analytika Ming-Chi Kuo jej budou pohánět dva léčitelé. V Kuoově nejnovější výzkumné zprávě, kterou viděl Macovy fámy A 9 až 5 MacAnalytik uvedl, že zařízení bude mít hlavní procesor se stejným výpočetním výkonem jako čip M1 a koprocesor, který zvládne veškeré výpočty související se senzory. Když jsou oba procesory na svém místě, náhlavní souprava nemusí být připojena k vašemu iPhonu nebo Macu.

Kuo uvedl, že zařízení bude schopno poskytovat nejen zážitky s rozšířenou realitou, ale také zážitky z virtuální reality, a to díky dvojici 4K Micro OLED displejů Sony. Bylo by to možné pouze proto, že čip M1 má výkon na to, aby mohl podporovat displeje. Co se týče samostatného procesoru jeho senzoru, ten je jednoznačně nutný, protože „výpočetní výkon senzoru je mnohem vyšší než u iPhonu“. Kuo očekává, že zařízení dorazí na konci roku 2022, a řekl, že Apple zajistí, že bude podporovat „komplexní sadu aplikací“ s konečným cílem nahradit iPhone do deseti let.

Kuo předpověděl, že headset bude samostatným zařízením proti hlášení podle Informace Od září tvrdí, že se bude muset bezdrátově připojit k iPhonu, iPadu nebo počítači, aby zvládl většinu svých výpočtů. Tato zpráva také uvedla, že náhlavní souprava bude zaměřena na vývojáře a tvůrce s potenciální cenou kolem 3 000 $.