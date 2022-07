Vzhledem k tomu, že náklady na dovoz rostou, umožňuje Maďarsko platit daně z příjmu právnických osob v eurech nebo dolarech

BUDAPEŠŤ (Reuters) – Maďarsko umožní společnostem platit daně v eurech nebo dolarech, oznámila v sobotu vláda, tento krok by podle analytiků mohl posílit rezervy země v době rostoucí potřeby tvrdé měny.

Stejně jako další středoevropské země jako Polsko, Česká republika nebo Rumunsko se ani Maďarsko nepřiblížilo k přijetí eura, vláda premiéra Viktora Orbána to v dohledné době vyloučila s tím, že by to znamenalo ztrátu hospodářské politiky.

Krok Maďarska připomíná plán, který minulý měsíc oznámila česká vláda, aby společnosti mohly od roku 2024 platit daně v eurech, což zemi umožní zvýšit své půjčky v eurech.

„Pokud je pro společnosti technicky snazší platit daně v eurech nebo dolarech, je to snazší pro maďarský stát a potřeby dovozu také dramaticky vzrostly,“ řekl v sobotu na tiskovém brífinku šéf Orbánova úřadu.

Gergeli Julias řekl, že maďarský dovoz surovin, placený v cizích měnách, dříve tvořil 3,0-3,5 % celkového dovozu, ale nyní dosáhl 20-21 %.

Skok v globálních cenách plynu vyvolal v poslední době tlak na forint, protože zhoršil obchodní bilanci v zemi, která je silně závislá na dovozu energie, uvedli obchodníci a analytici.

Maďarský ministr financí Mihaly Varga na Facebooku napsal, že možnost bude otevřená všem firmám a zjednoduší vedení účetnictví firem a zároveň zajistí, aby do státu nadále proudily daně a aby byl rozpočet udržován v rovnováze.

Forint, nejhůře fungující středoevropská měna v letošním roce, dosáhl na začátku tohoto měsíce rekordního minima 416,90 za euro, což rovněž zatížila chybějící dohoda s Evropskou unií o fondech na obnovu.

„Společnosti mohou ušetřit na poplatcích za převody…a vláda může usilovat o zvýšení devizových rezerv,“ řekl David Nemeth, senior analytik K&H Bank.

„I kdyby na podzim došlo k dohodě s Bruselem, do konce roku nedorazí velké množství unijních peněz a je to snadný způsob, jak získat cizí měnu bez vydávání devizových dluhopisů.“

Maďarsko, malá ekonomika tažená exportem, je domovem velkých německých výrobců automobilů včetně Audi (AUDVF.PK) a Daimleru.

Németh řekl, že vláda může také použít daně placené v eurech nebo dolarech k refinancování dluhopisů denominovaných v cizích měnách.

„Pokud bude stále více účastníků trhu schopno používat pouze euro, význam forintu se sníží… To také znamená přiblížit se k eurozóně bez přijetí eura.“

(Reportáže Anity Komovice a Christiny Than); Střih Toby Chopra

