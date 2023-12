Robert Jenrick říká, že rwandská nouzová legislativa je odsouzena k neúspěchu

před 3 hodinami

Poslední vládní návrh, který má zajistit, aby mohla posílat žadatele o azyl do Rwandy, neukončí „spirálu“ schématu zapleteného do právních problémů, řekl bývalý ministr pro imigraci Robert Jenrick.

Vláda by měla o navrhované legislativě hlasovat v úterý.

Premiér Rishi Sunak vyzval poslance, aby ho podpořili s tím, že nový zákon je „jediným přístupem“, který by úspěšně zabránil dalším právním problémům blokujícím lety s žadateli o azyl do Rwandy.

Bývalý ministr pro imigraci ve svém stanovisku uvedl, že testem rwandské legislativy bylo, zda by mohla „ukončit spirálu právních problémů“, která zabránila deportaci žadatelů o azyl, kteří vstoupili do Spojeného království nelegálně po překročení Lamanšského průlivu. V malých lodích.

„Poté, co jsem udělal vše, co je v mých silách pro posílení legislativy, jsem bohužel dospěl k závěru, že odpověď zní ne,“ napsal s tím, že ho tato záležitost donutila rezignovat.

Vláda dlouho považovala tuto politiku za klíčovou taktiku, která má poskytnout odstrašující prostředek pro tisíce lidí pokoušejících se o nebezpečnou cestu. Za prvních devět měsíců roku 2023 takto dorazilo celkem 24 830 lidí, poté, co za celý rok 2022 dorazilo 45 774 lidí.

Jenrick řekl, že jeho názor je, že hraniční kontroly by byly „mnohem jasnější, kdybychom to udělali“. [the UK] „Osvobodili jsme se ze sítě mezinárodních rámců, které ve vládě získaly téměř mýtický status.“