Klikatá cesta Anglie na Euro 2020 přinese první známky nebezpečí | Anglie

Msyrové z toho. Mělo by být – nemyslíš? – – Trochu víc. Jelikož angličtí fotbalisté vycházeli z areálu Wembley, protože se kolem betonových říms ozývala malá hudba vítězství, bylo snadné zaměnit úterní vítězství 1: 0 nad Českou republikou s mnoha prosklenými, bezvzduchovými daty Wembley. .

Zavřete oči, může to být další přátelský jednodenní výlet proti semi-averznímu Švýcarsku, jedné z těch nocí, kdy se davy 20 minut před odjezdem hromadí v metru, zábavný produkt se vší živostí a neochvějností zvláště nedostatečně uvařené party Cliff Richard.

V tomto smyslu kontrolovaný postup Anglie během skupinové fáze Euro 2020 alespoň odráží samotný turnaj. Proč zvyšovat plyn, proč udeřit na plyn, když cesta k tomuto bodu byla jen mírným sklonem?

To se však brzy změní, a to zásadně. Na tento klíč je nyní kliknuto. Hovno, jak se říká, se brzy stane skutečným. Dvacet sedm měsíců po úvodních střelách jej letní albino s lichým rámečkem konečně vyostří do chladného a tvrdého bodu. Vypadá Anglie na to připravená?

To je nyní hlavní výzva, náhlá a prudká změna počasí. Gareth Southgate by měl plánovat vyřazovací zápas typu point-of-no-return proti takové vysoce postavené velké síle, kterou Anglie v knockoutových zápasech obvykle prohraje. Bylo by to velmi odlišné od čehokoli jiného ve snu o podivné horečce z posledních dvou let.

Anglie byla šedá. Anglie byla nekrvavá. Je ale snadné zapomenout, jak postrádající tuto jízdu byl okraj, druh tekutého písku Uefa, do kterého Garethova revoluce tak snadno padla.

Kvalifikace byla otevřenými dveřmi, protože začala v březnu 2019 českým vítězstvím 5: 0. Anglie dala v osmi zápasech 37 gólů a na třetí Kosovo (počet obyvatel: 1,8 milionu) nemá 10 bodů. V samotném turnaji přetrvává pocit stagnace.

Ještě předtím, než začalo skupinové finále, se Anglie – která v té chvíli vstřelila jeden gól – kvalifikovala na posledních 16, protože některé věci předešlou noc skončily na třetím místě. Jediné nebezpečí ve Wembley se točilo kolem hotelů, výletů na velvyslanectví a kolik lékařských dlah by účastníci museli zvednout nos, aby mohli sledovat tým až do posledních 16.

Je příliš snadné vinit z tohoto soutěžního mandátu UEFA. Stále však musíme vinit UEFA. Řídící orgán evropského fotbalu opakovaně vyjádřil pobouření nad protisoutěžní povahou dnes již neexistující Premier League. Aleksander Ceferin se vzbouřil primárně kolem ředění čistého špičkového sportu ve prospěch chamtivosti.

Anglie hrála 11 her, aby se dostala do tohoto bodu, aniž by musela riskovat jedinou notu, zatímco vysílací práva a prodej reklamy se vyprodávaly v atmosféře přijatelné jistoty. UEFA ospravedlní svou nadměrnou formu poukazem na románek mezi malými národy, jejichž image upadá. Je to pozitivní výsledek, ale jedná se o zkreslení důvodů tohoto trendu cestování.

Snem je samozřejmě doručit všechny hlavní síly v UEFA od kvalifikace po poslední dva týdny vyřazení a zároveň nabídnout práva na hostování a turnajová místa užitečným přátelům jinde. Odtud tedy poznámky o soutěži, prožívání procesu sledování akčního filmu, který je spíše show než honbou za autem.

Zavři oči, poslední anglické skupinové utkání proti České republice mohlo být nesmyslné přátelské. Foto: Sean Pottrell – UEFA / UEFA / Getty Images

Southgate pracoval v této řídké atmosféře od posledního světového poháru, pokoušel se hrát si na končetinách svého týmu, houslista dostal čas na housle. Dokonce i pokles ve druhé polovině proti Čechům, uprostřed turnaje, byl vyřazen jako „vedení zápasu“.

Výzvou pro Anglii a všechny ostatní země v 16. kole je odolat tomuto uvolnění a dostat se z toho oparu připraveného na zápas a stále ostrých hran. Jak to tedy je?

V době psaní tohoto článku se Anglie v této eurozóně umístila na 22. místě z 24 zemí v počtu střel na hru. Mají nejnižší počet žlutých karet (jedna). V provedených zásazích jsou 22. z 24. Anglie strávila 48% svého hracího času ve „střední třetině“ hřiště. Energie je zachována. Ale k čemu?

Navrhuje se, aby Anglie jednoduše shromáždila svou sílu. Jak snadné je však projít životem od dobrého začátku? Jsou hráči imunní vůči těmto poznámkám podezření? Southgate zůstává před pozápasovými kamerami nápadný a sympatický; I když se trochu zasekl ve svých rozhovorech o budoucnosti, s kombinovaným pocitem, že manažer, který měl být panem Darcym, se místo toho změnil na otravného koordinátora, který trpí vůní soli u šroubových koní.

Plody tohoto vlažného pokroku jsou dostatečně jasné. Za současného stavu bude výběr vyřazovací fáze zahrnovat výběr toho, který z anglických útočníků bude hrát za يلعب nejméně špatné. Zdá se, že spousta velmi kreativních fotbalistů se příliš snaží vzpomenout si na něco.

Harry Kane, takový živý a živý účast v Premier League, se potuloval po těchto Evropanech a vypadal smutně a melancholicky, opotřebovaný viktoriánský pohřeb se na jeho úkoly odvážně těšil. Možná ho rozptylují rozhovory o dopravě. Možná není schopen najít tu správnou službu. To jsou problémy, které manažer řeší. Pokud jde o službu, Kane vyhrál Golden Boot, když hrál za Spurs.

Jinde byl na Philu Fodenovi spáchán menší sabotáž, odříznutý zprava a zbavený radosti a vitality. Jadon Sancho, miláček Bundesligy, je považován za příliš slabého na to, aby na veřejnosti dostal více než pět minut. Jack Grealish mu tiše říká, když mu opravdu potřebuje nalít raketové palivo do ucha. Zdánlivě živí hráči v největších evropských klubových ligách jsou nyní v polospánku. To je buď jejich chyba společně. Nebo jim je něco vzato. A mimochodem, Bukayo, možná jen přikývni a usměj se. Neposlouchej příliš tvrdě.

Stále však existuje důvod k optimismu. Anglie mohla v úterý večer ještě proklouznout do silného konkurenčního režimu. Návrat Harryho Maguireho by určitě znamenal pokračovat v otáčení čtyřky, což je samo o sobě relativně progresivní pohyb.

Je nepravděpodobné, že by Grealish nastoupil proti Německu: nikdy nepotkal soupeře tohoto druhu. Ale teď je na turnaji. Anglie má kontrast v rezervě. Vyskytl se problém s křídly, kdy se obě zády stáhly zpět s obrácenými křídly. Může však být dobrým zvykem hrát defenzivně proti slabším týmům a hrát obranu proti silnějším týmům.

Na cestě k tomuto bodu dochází ke zpomalení zpomalování převodovým stupněm. Ale po 27 měsících zápasu Anglie nakonec čelila momentu nebezpečí na Euro 2020, místě, kde jsou okraje konečně skutečné a kde již není budoucnost, kterou by bylo třeba plánovat.