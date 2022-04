Naftali Bennett ztrácí většinu poté, co poslanec vystoupí z koalice | Izrael

Klíčový člen strany Naftali Bennett Yamina odstoupil z izraelské koaliční vlády po hádce o nekvašený chléb během Pesachu, což je překvapivý krok, který nechal premiéra bez parlamentní většiny.

Oznámení Edith Silmanové vedlo k tomu, že Bennettova koalice, koalice stran od židovské pravice a izraelských holubic až po arabskou muslimskou stranu, získala 60 křesel – stejně jako opozice.

Zkusil jsem cestu jednoty. „Hodně jsem pro tuto koalici pracoval,“ uvedl v prohlášení Silman, náboženský konzervativec, který sloužil jako předseda koalice. „Bohužel se nemohu podílet na poškození židovské identity Izraele.“

V pondělí Silman kritizoval ministra zdravotnictví Nitzana Horowitze poté, co nařídil nemocnicím, aby během velikonočních svátků povolily do svých zařízení výrobky z kváskového chleba, v souladu s nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu, kterým se ruší roky zákazů.

Židovská tradice zakazuje kynutý chléb z veřejných míst během Pesachu.

„Ukončím své členství v koalici a budu se snažit nadále přesvědčovat své přátele, aby se vrátili domů a vytvořili pravicovou vládu,“ řekl Silman. „Vím, že nejsem jediný, kdo to tak cítí.“

Bennettova koalice může i nadále vládnout s 60 křesly, ale má potíže s přijetím nové legislativy.

Pokud však jiný koaliční člen selže, Kneset může vyslovit nedůvěru a může vést Izrael znovu k volebním urnám v pátých parlamentních volbách za čtyři roky.

Politická analytička Dalia Sheindlinová uvedla, že pokud byl Silman „první osobou, která se skutečně připravila na sesazení vlády, činí tak z místa přesvědčení“. Sheindlin dodal, že je nábožensky založená, „a myslím, že všichni podceňujeme sílu teologie.“

Ve formálním rezignačním dopise adresovaném Bennettovi Silman řekl: „Musíme přiznat, že jsme to zkusili. Je čas se přepočítat a pokusit se vytvořit židovsko-sionistickou národní vládu.“

Po oznámení Silmanová objala tytéž pravicové politiky, kteří na ni neúnavně útočili od té doby, co loni následovala Bennetta do vládnoucí koalice, čímž porušila své volební sliby.

„Edit, jsi důkazem toho, že to, co tě vede, je starost o židovskou identitu Izraele, starost o Zemi Izrael, a já tě vítám doma v národním táboře,“ opoziční vůdce, Benjamin NetanjahuŘekl to na videozáznamu.

Bývalý pravicový premiér dodal: „Vyzývám ty, kteří byli zvoleni hlasy národního tábora, aby se připojili k EDITu a vrátili se domů, budete přijati se vší ctí a zbraněmi.“

Netanjahu, nejdéle sloužící izraelský premiér, který zastával úřad v letech 1996 až 1999 a znovu od roku 2009 do loňského června, slíbil, že bude hrát roli spoilerů proti Bennettově vládě, tím skončila léta jeho vlády.

Na zvláštním zasedání Knesetu o přestávkách Netanjahu řekl: „V Izraeli je dnes slabá vláda a obstrukce. Jeho dny jsou sečteny.“

Kneset se sejde 8. května, aby obnovil svou legislativní činnost. K vytvoření vlastní koalice bez nových voleb by Netanjahu potřeboval podporu nejméně 61 zákonodárců, kterou nemá.

Bezalel Smotrich ze strany Náboženský sionismus, který byl Bennettovým politickým partnerem, ocenil Silmanovou za její „odvahu udělat obtížný krok“ a předpověděl, že vládnoucí koalice její zběhnutí nepřežije.

„Toto je začátek konce nesionistické Bennettovy levicové vlády a islámského hnutí,“ napsal na Twitteru.

Bennett, jehož strana Yamina nyní zastává pouhých pět ze 120 křesel v parlamentu, se bezprostředně nevyjádřil.