Zimní bouře nasype do východní Iowy těžký mokrý sníh

Pokud jste něco jako já, jste zvyklí na dny s teplotami kolem 40 let. Sakra, dneska jsem si do práce nevzal ani kabát přes mikinu! Většina východních Iowanů je připravena na jaro. A i když do změny ročních období zbývají jen dva týdny, matka příroda nám všem připomene, že březen může přinést ještě spoustu sněhu!

Nejprve dobrá zpráva. Naši partneři pro počasí Zpráva KCRG TV-9 Dnes to vypadá zataženo, ale je klid. Většina srážek ustane zítra pozdě do pátečního rána. Ojedinělé sněžení přes noc nelze vyloučit. Skutečnou hrozbou zimního počasí je ale čtvrtek. KCRG Zprávy naznačují, že Winter Storm Watch již platí pro okresy podél a severně od Interstate 20, stejně jako pro okresy Benton, Lynn, Jones a Jackson.

KCRG Zprávy, že noc ze čtvrtka na pátek ráno se zdají být nejpravděpodobnějším obdobím pro mírné až silné sněžení ve východní Iowě. A taky by to nebylo to lehké a nadýchané. Bude těžká, mokrá a těžko se s ní bude pohybovat. V současné době se zdá, že nejtěžší sněhové nadílky jsou poblíž Interstate 20 a oblastí na severu. Březnové sněhové bouře se ale mohou rychle změnit a celkové sněhové úhrny se mohou změnit.

Jakmile bouřka přejde, bude větrný a chladnější pátek s maximem 30s podle počasí KCRG. Sobota bude mrazivý den na SAPADAPASO Parade v centru Cedar Rapids s větrem o síle 20 let. Jen další připomínka, že jaro tu není… zatím.

Nejchladnější ráno v historii Cedar Rapids 31. ledna 2019 dosáhla rtuť v Cedar Rapids -30. Toto je skutečná teplota toho rána, která vytvořila nový rekord pro nejchladnější teplotu v historii Cedar Rapids s rekordy z roku 1893. Předchozí historicky nejnižší teplota pro město byla -29 15. ledna 2009.