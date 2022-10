Overwatch 2 Deaktivujte Aim Assist Ruins Fun pro konzolové hráče

obrázek : Vánice

Zatímco Blizzard byl zaneprázdněn efektivní transformací Monitor 2 „Vypnout a znovu zapnout“ minulou noc bylo provedeno omylem Třetina jeho hrdinů je dočasně nehratelná Ve snaze vypořádat se s problémy, které se týkají pouze dvou, byli hráči naštvaní další částí problémové střílečky na hrdiny: deaktivace míření pomáhá hráčům konzole v křížových zápasech s ostatními na počítači.

Ještě v červnu 2021 Blizzard to oznámil Všimněte si a sledujte hrál si kolem, což umožňuje hráčům na PC, PlayStation, Nintendo Switch a Xbox hrát společně. I když to udělalo dobře, když umožnilo hráčům posunout užitečné zatížení dohromady napříč platformami, jeden Redditor zaznamenal velkou chybu v cross-play zážitku pro konzolové hráče. Včera, Redditor KellySweetHeart přidal příspěvek na r / Overwatch subreddit Zdůraznění toho, jak gól pomohl narušit křížovou hru konzolových hráčů během zápasů s počítačovými hráči, což vedlo k „výraznému poklesu v konzistenci gólu“ a zkazilo zábavu všem zúčastněným.

„Pro některé je to jen překážka, ale jiní mají menší potěšení mimo hru, když jsou takto znevýhodněni,“ uvedl KellySweetHeart v příspěvku. „Je to docela problém, protože PC hráči už jsou na tom v průměru lépe, takže to zasáhne jako dvojitá rána.“

KellySweatheart řekl Kotaku To byl problém pro hráče od implementace cross-play v roce 2021, ale nyní způsobuje novou frustraci, protože zájem o hru po vydání hry znovu vzrostl. OW2.

Řekl: „Lidé nechápou, že deaktivace asistence při zaměřování je pro některé hráče dělá v PC Pool zcela nepoužitelnými a to se přímo odráží v jejich herních statistikách, když hrají.“ Kotaku.

Zatímco důvod pro deaktivaci automatického rozšiřování lze provést ručně, aby bylo soutěžní hraní spravedlivé mezi konzolovými a PC hráči, ostatní redditoři sdíleli, že by na tom nemělo záležet, protože kompetitivní režimy nelze hrát v cross-play. v každém případě. To dalo důvěru několika Redditorům, kteří reagovali na příspěvek KellySweetHeart, aby podpořili argument, že by během cíle měla být povolena asistence. OW2rychlé hry, protože lidé tam venku hrají především pro zábavu.

„Pokud ne, alespoň nechejte konzolisty připojit M&K ke svým konzolím a jednoduše spárovat prostřednictvím vstupního zařízení. (Ostatní hry fungují dobře),“ Někdo napsal redditor.

„Představte si, že hrajete jakoukoli střílečku, ale místo myši máte k dispozici joystick leteckého simulátoru, pomocí kterého můžete zkusit zamířit. Takové to je hrát na konzoli bez pomoci při míření,“ Řekl další.

„Netušil jsem, že se to stalo něco, co jde do PC lobby, a teď to vysvětluje, proč se postavy, které hraji, vždy cítí ‚mimo‘, když hraji se svými přáteli na PC,“ Další knihy Redditor.

Někteří lidé na Twitteru také vyjádřili nespokojenost s deaktivací automatického zaměřování pro cross-play konzolové hráče.

Overwatch 2 Cross-play povoleno ve výchozím nastavení, ale konzolistům, kteří nedostávali žádnou pomoc při míření, bylo příliš špatné,“ Řekl to jeden uživatel Twitteru.

„Právě jsem si uvědomil Monitor 2Pokud hrajete multiplatformně, potrestáte hráče konzole tím, že jim v počítačových lobby deaktivujete asistenci při míření. Obvykle je tomu naopak v případě lmao,“ Na Twitteru napsal další uživatel.

„Mým největším problémem s #Overwatch2 je nedostatek pomoci při míření při hraní v PC lobby. Po dnešku jsem skončil s hraním se svými přáteli na PC. Jiný uživatel řekl na Twitteru a zakončil tweetováním pomocí emoji → 🤦‍♂️ Tohle v této hře má opravdu rád cross-play.

Bylo by ekonomicky nedosažitelné, mírně řečeno, navrhovat hráčům, kteří se potýkají s tímto problémem, jednoduše koupit PC. Nicméně KellySweetHeart, zjevně předvídající, že by to mohli navrhnout někteří čtenáři, odpověděl v úpravě svého příspěvku a uvedl, že důvod, proč on a jeho přátelé nekoupili počítače, byl ten, že si to nemohli dovolit.

„Potřebovali by investovat stovky nebo tisíce dolarů do platformy, která může fungovat OW2 Ve srovnání s PS5 odhadovaným v MSRP by byl rozdíl mezi několikaměsíční fakturací,“ řekl KellySweetHeart.

Dodal, že to, že si počítač nemůžete koupit, neznamená, že nemá cenu si s ním hrát OW2 S přáteli by hráči neměli být „oddělováni na základě nákladů na jejich hardware“.

A pro ty, kteří by si mohli myslet, že asistence při míření by byla pro hráče konzolí obrovskou výhodou, pokud by byla implementována do křížových zápasů, KellySweetHeart si myslí něco jiného. „Pokud jde o pomoc při zaměřování mechanicky, funguje velmi dobře [in Overwatch 2] Je přesnější ve srovnání s jinými hrami, které mají povolený crossover, a myslím, že to dává hře větší konkurenční výhodu.“ Kotaku.

