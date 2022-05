Technologické trendy, které mění pravidla hry a proměňují odvětví online hazardních her

Technologické inovace sehrály zásadní roli při proměně odvětví online hazardních her do dnešní podoby. V posledních letech došlo v tomto odvětví k významným změnám, mimo jiné k jeho zpřístupnění hráčům po celém světě. Tradiční kamenná kasina upadají v nemilost již několik let, a to ještě předtím, než celosvětová pandemie donutila mnoho kamenných heren zavřít pro sázející. Zákazníci i investoři do kasin, kteří raději „sázejí na kasino“, si stále častěji chodí pro své peníze na internet, kde hrají online automaty za peníze.

Růst kasinového průmyslu podporuje několik vzájemně propojených trendů oblíbených u mladých hráčů, které sbližují hraní a hazardní hry – patří k nim využívání inovací náhlavních souprav VR, obliba kryptoměn a technologie blockchain, vzestup sázení na esporty a mnoho dalších. Jaké technologické trendy, které mění pravidla hry, tedy dramaticky proměnily odvětví online hazardních her? Čtěte dále a dozvíte se více.

Technologie VR přenášejí uživatele do hry

Velkým průlomem v herním průmyslu mohou být hry ve virtuální realitě. Online kasina mají navíc všechny předpoklady stát se jedním z průkopníků virtuální reality, protože největší vývojáři (NetEnt a Microgaming) usilovně pracují na realistických VR hrách. Technologie virtuální reality (VR) umožnila online kasinům nabídnout svým klientům hybridní kasinové zážitky. Co jsou hybridní hry? Jedná se o hry, které kombinují online a kamenné kasinové hry. Tyto hry například integrují vzrušení z online her s pomocí živého krupiéra. Cílem je co nejvíce se přiblížit zážitku z kamenného kasina. Díky tomu se hybridní hry staly mezi milovníky kasinových her velmi oblíbenými.

Tato technologie vám umožní stát se součástí virtuálního prostoru. První prototypy byly těžkopádné a grafika nechávala hodně prostoru. Ale už nyní moderní helmy pro virtuální realitu nemají tunu kabelů, jsou dostatečně kompaktní a pro mnohé cenově dostupné. Některé kasinové hry již byly vytvořeny tak, aby je hráči mohli hrát pomocí virtuálních náhlavních souprav.

Technologie blockchain a kryptoměny

Fiat měna zůstává nejpreferovanější měnou v online i kamenných kasinech. Kryptoměna se však pomalu stává bezpečnější platební možností. Tato vlastnost je dána tím, že technologie blockchain zůstává pro hackery obtížně manipulovatelná. Používání decentralizovaných digitálních měn otevřelo online kasina větší části světa, a to i v zemích, kde místní finanční předpisy a zákony dříve ztěžovaly přístup.

V důsledku toho více online kasin podporuje své klienty, aby prováděli transakce pomocí digitálních měn. V tomto smyslu se zdá, že Bitcoin je v mnoha online kasinech nejznámější a nejspolehlivější kryptoměnou. Obliba kasin s bitcoiny na internetu stoupá. První známá online kasina začala vedle fiat měny přijímat i vklady v kryptoměnách – ať už v Bitcoinech, Ethereu, jiných altcoinech nebo stablecoinech, jako je USDT. Anonymita kryptoměn, která lidem umožňuje „být svou vlastní bankou“ a dosáhnout finanční svobody, se dobře promítá i do online hazardních her, protože na rozdíl od bank na hlavní ulici nehrozí při používání kryptopeněženky žádné riziko uzavření účtu nebo zablokování transakcí, pokud si náhodou užijete online.

Sportovní sázky na Esporty

Díky masivnímu zlepšení v sektoru online kasin v posledních letech existuje stále více možností, jak sázet na elektronické sporty než dříve. To, co bylo dříve považováno za malý výklenkový sektor s malými možnostmi expanze, se nyní podle prognóz bude do roku 2022 neustále rozvíjet. Aby podpořili kanály zaměřené na elektronické sporty, mnozí poskytovatelé televizního vysílání zařazují sázení na elektronické sporty do svých prémiových balíčků.

Sázky lze uzavírat na různé hry a přitažlivý a stále rostoucí trh může využít své herní dovednosti k vydělávání peněz. Esporty, zkratka pro elektronické sporty, jsou pro novou generaci online hráčů atraktivnější, protože umožňují sázet na populární videoherní tituly, jako je FIFA, multiplayerová fantasy hra DOTA 2 a počítačové hry Call of Duty a Counter-Strike – zejména její nejpopulárnější rozšíření CS:GO (Counter-Strike Global Offensive).