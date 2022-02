Aktualizace Horizon Forbidden West o dílech zaměřených na „různé vizuální problémy“ • Eurogamer.net

Horizon Forbidden West odstartoval minulý týden letmo – užíval si Druhý největší start krabicové hry pro PlayStation 5 Ve Spojeném království – ale jeho vydání se neobešlo bez problémů, vývojář Guerrilla Games nyní potvrdil, že pracuje na nové aktualizaci, která se konkrétně zaměřuje na „různé vizuální problémy“, kterým hráči čelí.

„Děkujeme, že jste se s námi podělili o své různé vizuální problémy prostřednictvím formuláře podpory,“ zástupce partyzána Napsáno na subredditu Horizon. „Tým bedlivě pracuje na vyřešení těchto problémů s vysokou prioritou a jeho cílem je získat aktualizaci co nejdříve.“

Příspěvek pokračoval „Prosím, nadále používejte formulář podpory, sdílejte videa (pomocné jsou záznamy TV/obrazovky) a poskytněte nám co nejvíce informací“. „Chápeme vaši frustraci a oceňujeme vaši trpělivost. Děláme vše, co je v našich silách, abychom vás rychle dostali zpět do divočiny, abyste mohli prozkoumat všechna tajemství Zakázaného západu.“

Horizont zakázaný západ – recenze digitální slévárenské technologie.

I když Guerrilla přesně nespecifikovala, jaké „vizuální problémy“ měla řešit, hráči ve stejném vláknu hlásili, jako je stmívání, blikání, vyskakovací okna s texturou, problémy s jasem HDR a další problémy související s režimem výkonu (Digital Jon Lineman of Foundry diskutovali o tom druhém na Twitteru). Teprve čas ukáže, zda jsou některé z nich v hledáčku vývojáře pro jeho další kolo oprav.

Bez ohledu na problémy s prořezáváním, Digital Foundry Tolik na mě zapůsobilo od Horizon Forbidden West a popsal to jako „lekce profesionální grafiky“ na PlayStation 5. Pokud jde o hru samotnou, přispěvatelka Eurogameru Malindy Hetfield byla trochu méně nadšeníNazvat to „dalším krásným technickým úspěchem…je brzděno vysoce kvalitními postavami a novými funkcemi, které záměrně chybí.“