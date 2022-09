Turbulence „98 litrů“ by příští týden mohla způsobit tropické problémy v Mexickém zálivu

Tropické poruchy poblíž Karibiku jsou bedlivě sledovány jako systém, který by se mohl stát tropickou bouří Hermine a vést k budoucím problémům v Mexickém zálivu.

The lovci hurikánů Plánuje zahájit průzkumné mise turbulencí každých 12 hodin počínaje středeční noc.

Invest 98L se nachází několik set mil východně od Návětrných ostrovů.

(počasí FOX)

Prognostické centrum FOX nyní vidí tropickou vlnu u severního pobřeží Jižní Ameriky, která je stále lépe organizovaná. A co víc, přesouvá se do oblasti vhodnější pro rozvoj a modely předpovědi počasí naznačují, že systém může nakonec zamířit do Mexického zálivu jako definující bouře.

7 faktů, které potřebujete vědět o hurikánech

Národní centrum pro hurikány dalo oblasti, kterou nazývají Invest 98L, vysokou šanci, že se v příštích několika dnech rozvine v tropickou depresi a je blízko formování TD9 během příštích pěti dnů – pravděpodobně během příštích dvou až tří dní.

Investování je jednoduše konvence pojmenování, kterou NHC používá k označení oblasti počasí, ve které hledá možnost, aby se během několika příštích dní rozvinula v tropickou depresi nebo bouři.

co je investice?

Systém se pohybuje na západ-severozápad rychlostí 15 až 20 mil za hodinu.

(počasí FOX)

Hurikán Fiona a investiční předpověď 98 litrů

NHC je zmíněn v vyhlídky Tyto silné deště a silný vítr z této tropické nové vlny byly několik set mil východně od Jižních návětrných ostrovů ve středu časně ráno, ale očekává se, že tyto ostrovy zamete později ve středu a bude tak trochu větrný den.

Hurikán Fiona Vliv na regionální vzor počasí pomůže nasměrovat nové turbulence na západ do Karibiku.

V krátkodobém horizontu meteorologové z FOX Weather předpovídají mírný vítr, který ovlivní tropickou vlnu od středy do pátku a udrží sílu bouří pod kontrolou. Střih je, když vítr fouká různými směry a různou rychlostí v různých nadmořských výškách. Jakékoli sekání může narušit některé organizovanější bouřkové aktivity a bouři oslabit.

Co je VĚTR SHEAR?

Ale tyto faktory omezující energii jsou dočasné a turbulence si tento víkend přijdou na povětrnostní podmínky mnohem více, než se vám líbí, protože se přesouvají do centrálního Karibiku. Očekává se nejen slabší smyk, ale také teploty teplé vody v horních 80. letech. Tyto teploty jsou výrazně nad prahem potřebným pro tropický rozvoj.

teploty mořského povrchu

(počasí FOX)

„Dává vám to spoustu energie, kterou můžete využít,“ říká meteorolog FOX Weather. Steve Bender. Více znepokojující jsou však 79stupňové teplé vody, které se rozprostírají nejméně 500 stop pod hladinou moře v Karibiku, kam tento bouřkový systém pravděpodobně povede.

„Při silných bouřích dostanete ty velké vlny – říká se jim vlny, kde voda teče,“ řekl Bender. „I když budete čerpat vodu poblíž Jamajky a Kuby, kde tyto turbulence způsobují oba naše modely s dlouhým dosahem, půjdete 500 stop pod povrch a stále najdete 79 stupňů vody – nebo více… takže nic tomu nebrání.“ Opravdu.“

Jaký je rozdíl mezi tropickou depresí, tropickou bouří a hurikánem?

Očekává se, že turbulence, která bude v tomto okamžiku pravděpodobně nazývána Hermine, se v úterý přiblíží k Mexickému zálivu – oblasti plné vlhkého vzduchu a teplé vody.

V úterý byly v Mexickém zálivu zastaveny lépe organizované nepokoje.

(počasí FOX)

Odtud předpovědní modely představují řadu scénářů, ve kterých by se bouře mohla vydat.

Cesty predikčního modelu

(počasí FOX)

Floridské pobřeží Mexického zálivu by mělo sledovat vývoj Invest 98L

Na to, aby meteorologové určili cestu bouře, je příliš brzy, protože jakékoli dopady do Spojených států budou za více než týden, ale všichni obyvatelé a návštěvníci oblasti pobřeží Mexického zálivu a Floridy by měli bedlivě sledovat předpověď na několik příštích let. dní.