Vůdce opozice na Maledivách prezidentovi Mohamedu Moizovi: Omluvil se premiérovi Modimu

Maledivský opoziční vůdce žádá prezidenta Mohameda Moizu, aby se omluvil premiérovi Modimu. (soubor)

Vůdce Maledivské republikánské strany Kassim Ibrahim vyzval maledivského prezidenta Mohameda Moiza, aby se formálně omluvil premiérovi Narendrovi Modimu a indickému lidu.

Stalo se tak poté, co hlavní opoziční strana země, která má většinu v parlamentu na Maledivách, uvedla, že má v úmyslu předložit návrh na obžalobu svého prezidenta – vývoj, který následoval po střetech, které vypukly ve Sněmovně reprezentantů mezi provládními poslanci a opozicí. zákonodárci po neshodách ohledně schválení čtyř poslanců.Jeho vláda.

„Vůči jakékoli zemi, zejména sousední zemi, bychom neměli mluvit způsobem, který ovlivňuje vztah. Máme vůči naší zemi závazek, který je třeba dodržovat. Prezident Solih vzal tuto povinnost v úvahu a vydal prezidentský dekret zakazující kampaň ‚India Quit‘,“ řekl. Nyní se Yameen (bývalý prezident Abdulla Yameen) diví, proč Moiso, s nímž se účastnil kampaně India Out, nezrušil prezidentský dekret.

Dodal: „Dekret by neměl být zrušen, protože to povede pouze ke ztrátě národa. To nelze udělat. Rád bych Mwizovi řekl, že by se to nemělo dělat. Vyzývám také prezidenta Mwiza, aby se formálně omluvil. “ Indické vládě a premiérovi Modimu ohledně jeho prohlášení po cestě do Číny.

Začátkem loňského roku pak prezident Malediv Ibrahim Solih podepsal dekret, v němž se uvádí, že kampaň „India Out“ organizovaná opozicí představuje „hrozbu pro národní bezpečnost“. To bezpečnostním službám umožňuje odstraňovat transparenty předvolebních kampaní a poskytuje ústavní krytí pro akce proti opozičním stranám.

Opozice, vedená bývalým prezidentem Abdullou Yameenem z Progresivní strany Malediv (PPM), vedla v uplynulém roce kampaň „India Out“ s cílem šířit nepodložené tvrzení, že důstojníci indické armády rozmístění v ostrovní zemi v Indickém oceánu zneužívají. maledivské síly.. Suverenita Malediv.

Implicitním cílem kampaně byl tehdy maledivský prezident Solih a Maledivská demokratická strana, kteří jsou považováni za blízké Indii.

Stojí za zmínku, že Solih byl jedním z předních vůdců na Maledivách, kteří odsoudili urážlivá prohlášení některých nižších ministrů, která vedla k diplomatické konfrontaci mezi oběma zeměmi. Indie a Maledivy se 14. ledna dohodly na „urychlení stahování indického vojenského personálu“. „Podle maledivského ministerstva zahraničních věcí pochází z ostrovního státu.

Stahování indických jednotek z Malediv bylo hlavním cílem volební kampaně strany Moizo během prezidentských voleb. V současné době je zde umístěno kolem 70 indických vojáků spolu s hydroplánem Dornier 228 a dvěma vrtulníky HAL Dhruv. Druhý den v úřadu Moiso formálně požádal indickou vládu, aby stáhla svůj vojenský personál z Malediv.

Kromě výzvy ke stažení indického vojenského personálu došlo k velkému sporu poté, co náměstek ministra Malediv spolu s dalšími členy kabinetu a vládními úředníky učinil urážlivé a nepříjemné poznámky o nedávné návštěvě premiéra Narendry Modiho v Lakshadweep a jeho volání po rozvoji Indie. . Souostroví slouží jako globální útočiště pro plážovou turistiku.

Maledivská vláda se ale od těchto prohlášení distancovala.