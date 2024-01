Destiny 2 dostává kostýmy pro Mass Effect a je to masakr

nehraji Osud 2ale poté, co jsem slyšel, že Bungie a BioWare spolupracují na jeho uvedení Hromadný efekt Kosmetika pro hru, mám pocit, že se jí věnuji více než za deset let od jejího vydání. V MMO střílečce od Bungie bude nosit laboratorní plášť Liary T'Soni Hromadný efektV podobě díry v mém srdci, zatímco čekáme Hromadný efekt 5 Uvolnit? Ne, ale je to začátek.

30. ledna Benjy Oznámit Že kosmetika je založena na třech populárních Hromadný efekt Postavy přijdou Osud 2 příští měsíc. 13. února můžete získat kultovní brnění N7 hlavní hrdinky velitele Sheparda, Liary. Doupě Shadow Broker Kabát a garros Hromadný efekt 3 štít. Zatímco oblečení bude stát neznámé množství peněz (předchozí crossover skiny byly Stojí asi 20 dolarů za kus), lodní a ptačí kůže postavené na různých fregatách v Hromadný efekt Universe založené na AI EDI a Ghost Shell budou k dispozici „bezplatně“. Podle Michaela Gambla z BioWare ano „Důležité“ pro tým i Bungie Nabídnout některé položky zdarma. To vše bude k dispozici jako Část „balíčku žádostí o alianci“.

Obvykle jsem Nejsem spokojený s cross skiny napadajícími hry, které milujiAle já nehraju Osud 2. Nemám žádný vztah k žádné ikonografii, tradici, příběhu ani ničemu jinému. Takže jako ponura sestupující na cestovatele, přemýšlím, že začnu Osud 2 Liařin kabát a brnění N7 jsou utrženy. Budu to měnit mezi misemi, dokud to nedoženu Hromadný efekt Šel za mnou sedm let.

Upřímně, nejpravděpodobnější událostí je, že bych mohl kandidovat Mass Effect: Legendary Edition Předělaný. Tu a tam cítím, že toužím být zase doma, a myslím, že když vidím některé z těchto oblečení v jiné hře, stýská se mi po nich ještě víc. Další pátá Hromadný efekt Hra je od nás stále na světelné roky daleko, ale my… Během nedávného Dne N7 jsem dostal nějaké náznaky o budoucnosti série.