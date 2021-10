Porty Native Kingdom Hearts Switch jsou stále možné

Square Enix oznámilo Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue a Kingdom Hearts 3 Na Nintendo Switch přijde tento měsíc. To vyvolalo polemiku, když si lidé uvědomili, že všechny verze lze přehrávat výhradně přes cloud. Nedávné údaje však naznačují, že původní porty první skupiny jsou přinejmenším zvažovány.

v posledních dnech Rozhovor s Nintendo LifeProducent série Kingdom Hearts Ichiro Hazama hovořil o myšlenkovém procesu, který stojí za uvedením série na Switch. Podle Hazamy tým upřednostnil cloudové verze, protože by to byl nejsnadnější způsob, jak přenést celý řetězec do systému.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue a Kingdom Hearts 3 může být pro plošinovka příliš náročný, ale Hazama nevyloučil původní odklony Kingdom Hearts HD 1,5 + 2,5 Remix. Na dotaz Nintendo Live uvedl, že „původní produkce nebyla stanovena“. Dále vysvětlil, že zatímco Cloud je v tuto chvíli nejlepším způsobem, jak franšízu představit fanouškům Switch, tým je také „vždy nadšený, když slyší zpětnou vazbu“ od svých fanoušků.

Pro Switch verze titulů Kingdom Hearts zatím nebylo stanoveno žádné datum vydání.