Star Citizen lze hrát zdarma až do konce listopadu

Star Citizen je od dnešního dne do konce měsíce zdarma.

V rámci každoročního herního veletrhu Intergalactic Aerospace Expo (IAE) mohou hráči „bezplatně testovat“ více než 120 lodí, včetně Drake Corsair, který podporuje posádku až čtyř hráčů a může se pochlubit obytnými prostory a „výkonnými zbraněmi“.

IAE 2952. Už se to blíží.

Hráči budou moci „prozkoumat digitální událost jako na jakékoli konferenci, od procházení plně interaktivních výstavních sálů a prohlížení nejnovějších lodí vystavených každý den v ohromujících detailech až po setkání s přáteli, aby prozkoumali a zúčastnili se vzrušujících aktivit. nebo náhodné setkání s cizími lidmi, které podnítí nová přátelství.“

„Připravte se na největšího a nejlepšího soukromého Whitleyho průvodce, jakého kdy uvidíte!“ škádlí vývojáře Cloud Imperium Games. „Bude nabitý exkluzivním vzhledem, novými vozy, speciálním vystoupením generálního ředitele Drakea Andena Ardena a ještě mnohem více. Letos nic nevynecháme. Nenechte si to ujít!“

Drake Interplanetary, Anvil Aerospace a Roberts Space Industries také odhalí nová vozidla v rámci IAE 2952 „jak dorazí na výstavní plochu“, zatímco od 27. listopadu se mohou hráči „těšit na odměny z letošní soutěže Ship Showdown“.

Poslední čtyři — Carrack, Mercury, C8X Pisces Expedition a Scorpius — dostanou také limitovanou edici barev a také po omezenou dobu mince pro výzvy výrobce.

Pokud jste zvědaví a rádi se zastavíte, můžete se přihlásit tady Vyzkoušení je zdarma do 30. listopadu.

Star Citizen to teď má Získání více než půl miliardy dolarů ve financování od podporovatelů. Jak pro nás nedávno shrnul Matt, její extrémně dlouhý vývoj je dobře zdokumentován, přičemž hra je více než deset let poté, co byla uvedena do výroby, stále ve stádiu alfa. A i když to za tu dobu přilákalo nějaké soukromé financování, většina z nich přišla prostřednictvím crowdfundingu, počínaje úspěšným Kickstarterem v hodnotě 2 milionů dolarů v roce 2012 a odtamtud.

V září 2022 dosáhl Star Citizen milníku 500 075 150 $ v crowdfundingu. Jeho předchozí velký úspěch ve výši 400 milionů USD Přišel jsem loni touto doboucož znamená, že vybrat dalších 100 milionů dolarů trvalo dalších deset měsíců.