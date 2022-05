Jak vypnout budík člena rodiny iPhone z vašeho vlastního telefonu

obrázek : zhoubný ( akciový boj )

Pokud žijete s jinými lidmi, musíte se potýkat s nevítaným alarmem pro iPhone. Možná tiše usnou křikem nebo nechali svá zařízení a zapomněli vypnout budík. Buď jak buď, budík se spustí v jiné místnosti a je jen na vás, jestli vstanete a vypnete ho. nebo je on?

K překvapení mnohých se ukázalo, že pomocí iPhonu můžete vypnout budíky ostatních lidí, pokud jsou tito lidé součástí Účet pro sdílení rodiny. Rodinné sdílení umožňuje vám a až pěti dalším lidem sdílet služby jako Apple Music a Apple TV+ a také lokalizaci ztracených zařízení členů rodiny. Pokud žijete s náhodnými spolubydlícími, pravděpodobně nejste součástí stejného prostoru pro sdílení rodiny a nebudete moci tento trik využít. Mnoho z nás však žije s rodinnými příslušníky nebo blízkými přáteli, kteří software používají, takže je mnoho z nás, kteří jej mohou vyzkoušet.

Zde jsou ještě dvě upozornění: oba iPhony musí být připojeny ke stejné wifi, zatímco druhý iPhone potřebuje jméno, kterému Siri rozumí. Pokud jsou splněny všechny tři podmínky, měli byste mít možnost deaktivovat alarmy členů vaší rodiny z jakékoli místnosti v domě.

Jak vypnout budík někoho jiného na iPhone

Až se příště někomu ve vašem plánu Rodinného sdílení spustí budík na iPhonu na neurčito, aktivujte na svém iPhonu Siri a řekněte „Vypnout budík na iPhonu (jméno osoby). Siri vám poté nabídne výzvu s dotazem, zda chcete budík vypnout. Zvolte Ano a měli byste slyšet přerušené pípnutí.

If you’re thinking “how the hell didn’t I know about this,” you’re not alone—I’m not sure anyone outside of Apple knew about this feature before this week. Even the Redditor who Nejprve sdílejte funkci Zjistili to náhodou: slyšeli, jak se jejich manželkám spustil alarm, a jako vtip řekli Siri, aby jejich iPhone vypnula. Očividně to fungovalo, protože jsme tady, ale je trochu legrační, že funkce iPhone stále nacházíme náhodou. Ví Apple vůbec, že ​​tato funkce existuje?

