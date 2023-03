Znečištění oceánů plasty se každých 6 let zdvojnásobí

Podle studie týmu mezinárodních výzkumníků vedených Institutem Marcus Eriksen 5 Gyres Institute váží biliony plastových částic – „plastový smog“, jak říkají vědci – asi 2,4 milionu metrických tun a zdvojnásobí se každých šest let. Santa Monica, Kalifornie. To je více než 21 000 kusů plastu na každého z 8 miliard obyvatel Země. Většina kusů je velmi malá.

Studie publikovaná v časopise PLOS One čerpá z téměř 12 000 vzorků shromážděných za 40 let výzkumu ve všech hlavních světových oceánských pánvích. Počínaje rokem 2004 vědci zaznamenali nárůst materiálu, který se podle nich shodoval s explozí ve výrobě plastů.

Výsledky ukázaly jak obrovské množství plastů, které proudí do světových oceánů, tak míru, do jaké se jednou ve vodě urazí na velké vzdálenosti. Studie může být zdrojem energie pro jednání Organizace spojených národů o snížení globálního znečištění plasty, která začala minulý rok.

„Tento masivní nárůst plastového znečištění povrchu oceánu by ve vás mohl vyvolat pocit fatalismu. Jak to můžete napravit?“ řekl Eriksen, zakladatel 5 Gyres Institute, neziskové skupiny, která pracuje na studiu a boji proti znečištění oceánů plasty.

Hmotnost všeho toho plastu je asi 28 washingtonských památek. Studované vzorky končí v roce 2019, takže je možné, že od té doby spadlo do moře mnoho plastových stop ve Washingtonu.

Eriksen a další výzkumníci cestovali po světových oceánech, aby sbírali vzorky, naskenovali archivy předchozích výzkumníků, zda nepublikovali data, a do své analýzy začlenili další recenzované studie. Použili nové modely k odhadu množství plastu, což vedlo k ostře revidovaným vyšším číslům ve srovnání se studií z roku 2014 od Eriksena a některých stejných výzkumníků, kteří použili mnohem menší soubor dat.

Pouze 10 procent plastů, které kdy byly vyrobeny, je recyklováno. Materiál, který se nedostane na skládky, může prosakovat do řek nebo přímo do oceánů. Pomalu se rozpadá na menší a menší kousky, známé jako mikroplasty, které jsou kratší než 5 milimetrů a mohou být pozřeny mořským životem. Plast byl nalezen poblíž vrcholu Mount Everestu a v nejhlubším místě na Zemi, v Marianském příkopu – a také v lidských krevních řečištích.

Studie zkoumala vzorky plastů po dobu 40 let počínaje rokem 1979. Výzkumníci zjistili kolísání množství plastu ve vzorcích až do roku 2004, kdy čísla začala stoupat. Poznamenávají, že nárůst mikroplastů v oceánech je v souladu s dříve pozorovaným nárůstem plastů na globálních plážích ve stejném časovém období.

„Tyto paralelní trendy silně naznačují, že plastové znečištění ve světových oceánech za posledních 15 let dosáhlo bezprecedentní úrovně,“ uvádí studie.

Globální vyjednavači doufají, že dokončí smlouvu o plastech do roku 2024. Bude regulovat všechny aspekty životního cyklu plastů, včetně typů chemikálií, které do nich vstupují, a toho, zda je lze snadno recyklovat. Aktivisté za znečištění říkají, že je mnohem snazší vypořádat se s plasty předtím, než se dostanou do vodních toků, než je následně vyčistit.