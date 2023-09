Zdá se, že Starfield postrádá celé hvězdy, když běží na GPU AMD Radeon

Uživatelé Redditu objevili novou chybu ve Starfield, kdy hra při běhu na AMD Radeon GPU nezobrazuje plné hvězdičky.

Case of the Lost Stars in Starfield na GPU AMD Radeon, nic převratného, ​​ale rozhodně ohromující

Takže a Uživatel na Redditu Na subreddit Starfield zveřejnil, že při spuštění hry na AMD Radeon GPU došlo k problému se Starfieldem. Problém je velmi jednoduchý, hra nezobrazí hvězdu v žádné sluneční soustavě, když jste na denní straně Měsíce nebo dokonce žádného planetárního tělesa. Problém se vyskytuje pouze na GPU AMD Radeon a uživatelé používající GPU Radeon RX 7000 a RX 6000 hlásí totéž.

Starfield postrádá hvězdy, když běží na AMD Radeon GPU (zdroj obrázku: sh/eurax)

Starfield With Star In The Skybox na NVIDIA GeForce GPU (zdroj obrázku: sh/eurax)

Problém je v tom, že denní strana jakéhokoli planetárního tělesa nebo měsíce potřebuje zdroj světla, který vše osvětlí. Tímto zdrojem je hvězda a na jakémkoli GPU jiného výrobce než AMD uvidíte hvězdu/slunce na obloze, která bude svítit světlem na povrchu. Ale s kartami AMD hvězda/slunce neexistuje, zatímco planeta/měsíc zůstává osvětlena bez jakéhokoli zdroje světla.

I když se nejedná o chybu, která by lámala hru, rozhodně to vede k méně pohlcujícímu zážitku. Vložil jsem do hry téměř 100 hodin a s jistotou vím, že pozorování hvězd v hlubokém vesmíru může ve Hvězdném poli vypadat docela úžasně. Je to jeden z faktorů, díky kterému je tato hra tak vizuálně pohlcující a zábavná, že se můžete toulat po mnoha planetách.

Existuje také další příklad, kdy hra ukázala rozsvícený Skybox, ale neobsahovala hvězdu na standardní planetě.

Zdroj obrázku: u/Yoraxx

Uživatel také uvedl, že se mu podařilo problém vyřešit jednoduše výměnou GPU AMD Radeon RX 7900 XT za NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Je třeba připomenout, že Bethesda a AMD se spojily, aby zlepšily zážitek pro majitele GPU Ryzen a Radeon. Hra běží na GPU Radeon oproti konkurenci neuvěřitelně dobře, ale takovéto závady jsou velkou chybou. Opět to hru nezlomí, protože problém byl nahlášen až nyní, i když je pryč 300 000 uživatelů, kteří hrají hru na Steamu (aktuální počet současně).

Je pravděpodobné, že Bethesda vydá pro hru záplatu, která tento problém vyřeší, nebo pokud je trochu pozdě, vždy se najde komunita modifikátorů, která od vydání hry tvrdě pracuje na spoustě vylepšení výkonu a úprav. Ve hře používám model DLSS Frame-Gen, který funguje skvěle a zatím tu hru miluji a trávím v ní všechen svůj čas.