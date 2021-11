Černý pátek Amazon Live Sale: nabídky her pro PS5, Series X a Switch

Amazon’s Black Friday Sale je nyní k dispozici s tisíci nabídkami napříč řadou různých oddělení, včetně her, technologií a zábavy. Obvyklý přístup Amazonu k událostem, jako je Černý pátek, je již v plném proudu, přičemž prodejce porovnává některé z nejlepších nabídek Černého pátku na světě. WalmartA nejlepší nákupA Jime Stop, A cílení. Níže jsme shrnuli nejlepší nabídky Černého pátku na Amazonu. Tyto seznamy budeme průběžně doplňovat, jakmile se přes víkend a do kybernetického pondělí objeví další nabídky.

Amazon Black Friday nabídky

Mnoho z nejlepších her roku 2020 – a 2021! Amazon má letos v prodeji spoustu digitálních kódů za výrazně sníženou cenu. Vše od nabité akce Deathloop po velkolepou Mass Effect: Legendary Edition bylo sníženo, takže nyní je čas, abyste si na prázdniny dopřáli trochu herní zábavy. Můžete dokonce získat několik exkluzivit Nintendo Switch za 27 $, včetně New Super Mario Bros. U Deluxe, Astral Chain a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Amazon Black Friday TV nabídky

Amazon nemá profil je tvůj Pozoruhodné nabídky 4K TV pro Černý pátek, ale existuje několik, které stojí za to vyzkoušet, včetně našeho výběru Nejlepší 4K TV pro Xbox Series X a PS5.

Černý pátek Amazon hardwarové nabídky na Amazonu

Sada proprietárních technologií Amazonu pokrývá různé potřeby, ale zatím se zdá, že se technologický gigant soustředí na své bezpečnostní dohody na Černý pátek. Položky, jako je externí kamera Blink a zvonek Ring Video, jsou výrazně zlevněné a pro mladší členy vaší rodiny je k dispozici také skvělá speciální nabídka na tablet Fire Kids.

Černý pátek Tech Deals na Amazonu

Pro rozmanitější škálu technologií nabízí Amazon k prodeji vše od fitness hodinek až po drony vhodné pro děti. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak navýšit úložiště na vašem Xboxu, herní disk WD Black 2 TB je skvělá věc a navíc zlevněná vynikající herní myš Razer.