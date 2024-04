Hráči 'Helldivers 2' získali zdarma položku Malevelon Creek Memorial Day, kterou si mohou nyní vyzvednout

hrot šípu

V rámci své pokračující ságy „never break character“ šéf Super Earth v Helldivers 2 dělá právě to Oznámit Dnes je Malevelon Creek Memorial Day a v jeho rámci bude hráčům uvolněna položka zdarma.

Malevelon Creek neboli „robotický Vietnam“ se již stal legendárním místem v Helldivers 2, místo, které před časem padlo po milionech mrtvých, ale nedávno bylo obnoveno jako součást nového velkého systému. A také s… miliony mrtvých, jak je tomu ve všech kampaních. Ale víte, že demokracie se musí šířit. Malevelon Creek v současnosti zůstává po poslední kampani pod kontrolou Super Země, i když ostatní planety ve stejném sektoru zůstávají ve vlastnictví robotů.

Předmětem zdarma je Fallen Hero's Vengeance Cape, což znamená, že se hráčům konečně podařilo pomstít Automatons. Plášť vypadá docela dobře a je to také další plášť, na kterém je charakteristická lebka Helldivers.

Ačkoli tweet říká „tento týden“, pláštěnka již byla přidána do hry a nyní si ji můžete vzít pro sebe. Ne, nemá žádné speciální bonusy, jako je extra poškození proti mechům nebo tak něco, protože by to z něj udělalo velmi populární volbu ve srovnání se všemi ostatními „bez bonusovými“ capes venku.

Hráči by však byli moudří, aby počet mechů zatím nepočítali. Existuje mnoho, mnoho indikátorů toho, že se robotům blíží něco velkého. Hra již obsahuje obří jednotky podobné AT-AT spolu se slibovanými létajícími jednotkami. Existují zprávy o obřích, zamaskovaných robotických lodích na obloze, které číhají za neznámým účelem. Pak je tu příslib úsilí robotů o „obnovu“ pro každou zachycenou komunikaci s větším počtem robotů mimo systém. Zdá se, že se pravděpodobně jedná o totální útok s cílem získat zpět domovský svět kyborgů Kyberistán. Zdá se, že velmi brzy zde může být Cyberstan nejoblíbenějším rozhraním ve hře a nahradí Malevelon Creek.

Musím říct, že jsem stále velmi ohromen tím, jak Helldivers 2 existuje jako živý svět, něco, co se mnoho her snaží zachytit, ale téměř žádná z nich to nedělá. Kolem této hry vytvořila komunitu kayfabe jako žádná jiná a skutečně to vypadá jako slavná křížová výprava za vítězstvím v galaktické válce na několika frontách. Chci říct, že vedení Super Země může být kruté, lhát a vymývat mozky svým vojákům, které posílá umírat po milionech, ale to je součást zábavy. Každý týden se nemůžu dočkat, co tahle hra udělá příště.

