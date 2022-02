Podívejte se na: Český animovaný krátký film ‚Sh_t going on‘ o milostném trojúhelníku

Ano, to je pravda, stane se to. Tento fascinující český krátký film je úžasně kreativní, vtipná a zábavná animovaná tvorba, která stojí za váš čas. Sh_t pokračuje Vyvinutý jako absolventský program tvůrci animovaného filmu Michael Mihali & David Stump. Premiéru měl na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2019 a později byl přerušen jinými festivaly, včetně Sundance, L’Étrange a bruselského festivalu animovaných filmů. Je zasazen do činžovního domu plného sobců. Absolutně vyčerpaný pečovatel a jeho sexuálně frustrovaná manželka. Ovdovělá jelenka utápí své smutky v břemenech vína. Když se snaží vypořádat s problémy, ocitají se v obtížném trojúhelníku, který žádá absurdní a iracionální řešení. Účinky mohou být snadno trvalé a někdy trvalé. Vždycky mě baví taková mimokonečná animace, tak směšně kreativní a okouzlující. Buďte opatrní – to je jisté NSFW, která má spoustu sexu a nahoty. Užívat si.

dík Výběr personálu Vimeo Pro tip na tohle. Úvod od Vimeo: „Činžovní dům plný sebestředných občanů. Absolutně vyčerpaný pečovatel a jeho sexuálně frustrovaná manželka. Ovdovělá jelenka utápí své smutky v alkoholu… Když se snaží vypořádat se svými problémy, ocitají se v nedořešeném trojúhelníku. Ptá se směšně a stále iracionální řešení. Pokračujte.“ Sh_t pokračuje Scénář a režie tvůrců filmu Michael Mihali & David Stump – Vyvinutý jako absolventský program těmito dvěma mladými filmaři. Produkce BFILM (Peter Badač). V koprodukci BAGAN Films (Patrick Hernandez, Véronique Siegel) & FAMU (Ondřej ejnoha). Obsahuje původní hudbu Oliviera de Palma. Poprvé byl před několika lety promítán na filmovém festivalu v Benátkách 2019 a hrálo se také na Sundance. Přečtěte si více o inspirativních rozhovorech filmařů + více Přejděte na Vimeo. Chcete-li zobrazit další šortky, klikněte sem.