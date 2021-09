Tři velké bitvy s Bruselem

Příští dekáda pro střední Evropu poskytne „fantastické příležitosti“, premiér Viktor Orban Ona řekla V Ústí nad Labem v České republice po středečním jednání s jeho českým protějškem Andrejem Babišem.

Orbán na společné tiskové konferenci s Babišem řekl, že zatímco dříve se věřilo, že střední Evropa je bez západní Evropy bezmocná, nyní se západoevropské ekonomiky bez střední Evropy neobejdou. “Bez střední Evropy není ani úspěšná německá ekonomika. Střední Evropa je ve skutečnosti lokomotivou ekonomiky EU.”

Související články Střední Evropa „požehnání pro EU“ – premiér Orban reaguje na ostrou kritiku britského historika Timothyho Gartona Ashe Profesor Ashe to popsal jako „nečestnou chytrost“ pro Orbana, když hovoří o větší suverenitě, zatímco v EU zůstává kvůli výhodám. Ash si myslí, že Britové opouštějící EU byli poctivější, čtěte dál

Řekl, že se zvýší politická a ekonomická váha regionu, ale to vyžaduje pokračující spolupráci ve Visegrádu.

Orban uvedl, že pokud jde o snižování nezaměstnanosti, Česká republika je „o krok před námi“ a dodal, že Maďarsko také chce, aby míra zadlužení byla stejně pomalá jako její severní soused.

Uvedl, že jeho dnešní návštěva je zaměřena na posílení česko-maďarské osy spolupráce Visegrádské čtyřky, přičemž poznamenal, že bez závazku České republiky vůči V4 nemůže skupina fungovat. “Visegrádská skupina potřebuje politickou moc a vliv České republiky,” řekl Orban.

Pokud jde o imigraci, Urban řekl, že masivní nové vlně imigrantů se nelze vyhnout, protože miliony lidí opouštějí Afghánistán. Mnoho z nich si zvolí trasu přes Balkán a Maďarsko, řekl s tím, že Maďarsko bude i nadále chránit své hranice, protože bude chránit i Evropu.

Pokud jde o česko-maďarskou hospodářskou spolupráci, Orban poznamenal, že dosáhla rekordních úrovní. Objem dvoustranného obchodu se letos zvýšil o 26 procent a Maďarsko má v současné době 330 českých společností jako zahraniční investory zaměstnávající několik tisíc lidí, řekl a dodal, že Maďarsko plánuje rozšířit spolupráci v oblasti komunikací, zemědělství, energetiky a obrany . .

Orban uvedl, že Maďarsko je připraveno v budoucnu spolupracovat v úzké a přátelské spolupráci s vládou Andrzeje Babiše na základě vzájemného respektu.

Orban na otázku odpověděl, že dohoda o nákupu plynu, kterou Maďarsko podepsalo s Ruskem začátkem tohoto týdne, je otázkou suverenity Maďarska a Ukrajina s tím nemá nic společného.

Související články Maďarské ministerstvo zahraničí si kvůli kontraktu na plyn předvolává ukrajinského velvyslance Ukrajina tvrdí, že rozhodnutí maďarské vlády, které obchází dodací trasy Ukrajiny, porušuje zásady maďarsko-ukrajinské základní smlouvy z roku 1991.

Maďarsko je suverénní země a bude nakupovat plyn z jakékoli země, kterou si vybere. “Je jen na nás, abychom se rozhodli, jakou cestu použijeme k přenesení této energie do Maďarska,” řekl a dodal, že při výběru trasy je jediným kritériem to, že by měla poskytnout největší míru bezpečnosti.

“Doufáme, že se Ukrajinci se svými problémy vypořádají a vynechají nás,” řekl Orban.

“Nám, střední Evropě, je souzeno uspět a budeme prosperovat, pokud nám to bude dovoleno. Nežádáme o další pomoc, ale o spravedlivé zacházení.”

Orban uvedl, že je nespravedlivé, že osm členských států dosud neobdrželo fond na obnovu po pandemii, který se Evropská unie rozhodla poskytnout každé zemi. „Nejde o peníze, ale o nedostatek rovných podmínek v soutěži,“ řekl.

Orban uvedl, že Evropská komise dělá rozdíl mezi členskými státy a ti, kterým se pomoc dostane později, v konkurenci zaostávají. Dodal, že pokud Evropská unie zajistí rovné zacházení, nebude zneužívat své pravomoci a bude jednat správně, střední Evropa bude pokračovat ve svém úspěchu.

“Máme tři velké bitvy s Bruselem,” řekl Urban s odkazem na imigraci, zapojení “LGBT aktivistů do vzdělávání našich dětí” a zelené politiky, které by mohly zvýšit ceny energií.

„Abychom mohli pokračovat ve středoevropském úspěchu, musíme tyto tři bitvy vyhrát,“ řekl.

Orban uvedl, že západní země nejsou schopny nebo ochotny chránit své hranice a umožňují migrantům vstup bez jakékoli kontroly. Později si ale stěžovali, že všichni přistěhovalci zůstali na svých pozemcích, a požadovali jejich distribuci. To je ale špatný přístup. Řekl, že všechny země by měly bránit své hranice a pokud toho nejsou schopny, měly by požádat o pomoc.

Orban zopakoval, že Maďarsko odmítlo povinné kvóty pro imigranty a uvítal účast České republiky na svém stanovisku.

V projevu k tiskové konferenci Babiš řekl, že Česká republika vděčí Maďarsku za to, že dnes v zemi chybí nelegální přistěhovalci.

V roce 2015 bylo Maďarsko jediným členským státem EU, který chrání hranice schengenských zemí. Díky plotu, který Maďarsko postavilo na svých hranicích, dnes Česká republika již nemusí bojovat s problémem nelegálního přistěhovalectví. “

Doporučený obrázek prostřednictvím facebookové stránky Viktora Orbána