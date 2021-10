Severozápad se setkává s Evropou u královny Anny Beerhallové

Seattle – Může to trvat i za mřížemi, které najdete v Evropě, ale Královna Anna Berhol Je to všechno o severozápadě.

Jeden z účastníků řekl: “Když jsme zhruba před rokem převzali projekt, byla to skutečná tradiční restaurace v České republice. Trochu se to změnilo. Náš koncept byl namísto 25 výčepů evropského piva, vzali jsme 15 a vyrobili jsme je vše z místních pivovarů. “ Majitel Gary Zereidi.

V současné době mají 25 piv, ale dvě vyčnívají.

„Dva z našich oblíbených Sky Kraken ve Fremontu. „Je to mlhavé bledé pivo, takže je na světlejší straně, ale opravdu ovocné,“ řekl Justin Andrews, spolumajitel. Druhé pivo, které jsme vyrobili s přáteli v Kirklandu ve Washingtonu, Chinaline. A vyrobili to speciálně pro nás s názvem Uptown Hills. Je registrovaná Helle. je to vynikající “.