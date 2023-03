Ano, Sony pomohla vylepšit Final Fantasy 16 pro PS5

Všimli jsme si na našem webu Final Fantasy 16 PS5 náhled Toto připravované RPG se místy zdá být na stejné úrovni jako produkce první strany, takže možná není divu, že inženýři Sony pomohli Square Enix vyvinout hru. Majitel platformy samozřejmě koupil exkluzivitu právě včas pro titul – ale producent Naoki Yoshida připustil, že zapojení organizace se rozšiřuje za hranice pouhého finančního klobouku.

„Z našeho pohledu je technická podpora, kterou dostáváme od výrobce hardwaru, obrovským faktorem při přihlášení [exclusivity]“Vyprávěj 4 rušičkyjak přeložil Genki_JPN na Cvrlikání. „Existovala část, kterou jsme vyvíjeli společně s inženýry Sony, kteří znají hardware důkladně až do morku kostí, a dostali jsme velkorysou podporu optimalizace, kterou bychom sami nezvládli.“

Yoshida dodal, že díky vývoji pro jedinou platformu byl schopen věnovat všechny své zdroje a pracovní sílu tomu, aby z PS5 vytěžil maximum – což je při hraní hry velmi zřejmé.

Je zřejmé, že do exkluzivních úprav, jako je tato, jsou stále zapojeny obrovské částky peněz, ale z toho, co jsme viděli, Final Fantasy 16 je víc než jen vytěžit ze své situace maximum. Hra vypadá a hraje se, jako by ji vyvinulo PS Studios, a to je jedna z největších pochval, kterou jí můžeme dát.