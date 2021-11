Předseda vlády České republiky Peter Fiala se dnes ujímá funkce.

Fiala, lídr Konzervativní Občanské demokratické strany, sestavil středopravou koaliční vládu se dvěma koalicemi. Nová vláda nahradí populistickou vládu vedenou Andrzejem Babišem.

Babriova vláda prohrála říjnové volby ve stavu šoku po úniku finančních transakcí bývalého premiéra. Nová vláda složená ze středopravé koalice Společně a středolevé Pirátské strany a Myersovy strany je více eurocentrická než předchozí vláda. Navzdory určité politické nejistotě Bobbis souhlasil s rezignací.

Inaugurace nové vlády dnes znamená velký zlom v české politice. Krátkodobě lze očekávat, že Fiallova vláda sníží investiční plány tím, že bude kontrolovat státní výdaje na rekordní rozpočtový deficit 14,5 miliardy dolarů do roku 2020 a méně než 13,72 miliardy dolarů do roku 2022. Ve střednědobém horizontu se nová zahraniční politika zaměří na budování silnějších vazeb se západní Evropou a Spojenými státy zvýšením svého příspěvku do NATO na 2 % HDP, aby čelila ruskému a čínskému vlivu. Jelikož se však jedná o sporné téma české politiky, je nepravděpodobné, že by euro přijímali na dlouho.

