Česká republika darovala zdravotnické vybavení N194m státu Ogun

Vláda České republiky v úterý uvedla, že je připravena uzavřít partnerství s vládou státu Ogun, aby zajistila růst sektoru zdravotnictví.

Uvedl to český velvyslanec v Nigérii Marek Skol, když ve své kanceláři v Oke Mosan v Abegutě předal zdravotnické vybavení v hodnotě N194 m guvernérovi státu Prince Tabo Abiodun.

Zařízení zahrnuje patnáct lůžek na JIP, inkubátor, dětské postýlky, generátor a světelný stroj.

Skoil uvedl, že česká vláda je znepokojena tím, jak se Nigérie, regionální architektonické centrum afrického kontinentu, vyvíjí nejen z hlediska infrastruktury, ale také z hlediska lidského a sociálního blahobytu.

Velvyslanec, když zmínil průmyslový rozvoj své země, mechanizaci zemědělství a zdravotnictví, ocenil roli, kterou hraje vláda státu během globálních epidemií.

Poznamenal, že česká vláda přináší do státu JIP, ale vyjádřil naději, že centrum pomůže vládě státu dále rozvíjet její zdravotnictví.

Guvernér Dabo Abiodun ve svém stanovisku ocenil Českou republiku za to, že státu darovala lůžka, inkubátor, dětské postýlky, generátor a fotovoltaický stroj na JIP.

“Jsem rád, že jste se rozhodli podpořit nás prostřednictvím rozšíření jako stát a jako země, v době, kdy vás nejvíce potřebujeme.”

„Osobně oceňuji dar patnácti lůžek JIP, inkubátor, dětské postýlky, generátor a fotovoltaický stroj ve státě Ogun. Vážíme si vašeho laskavého gesta, vybavení v hodnotě 47 000;; tento dar je vysoce ceněn,“ řekl guvernér .

Abiodun, který českou vládu vyzval ke spolupráci v oblasti strojírenství a leteckého dohledu, uvedl, že jeho administrativa dokázala od příletu do letadla odstranit všechny druhy administrativních překážek prostřednictvím politik vstřícných k podnikání.

„Víme, že máte velké zkušenosti v oblasti strojírenství, infrastruktury a zemědělství, a jsem si velmi jistý, že budeme schopni spolupracovat v oblastech, kde se snažíme zavést letecký dozor v celém státě na základě použití dronů. může také v této oblasti spolupracovat, protože bezpečnost je důležitou součástí naší správy. Považujeme ji za součást, “dodal Abiodune.

Odhalil, že jeho administrativa čeká na darování asi šesti sanitek do víkendu, a dodal, že jeho administrativa také trpělivě čeká, až česká vláda splní svůj slib darovat sanitky státu.

„Dychtivě čekáme na ty sanitky, které jste nám slíbili. Když jsme nastoupili do úřadu, ve státě bylo jen pět sanitek. Dnes máme dvacet sanitek. Myslím, že možná někdo jiný věnuje tento týden asi šest, šest sanitek, takže, mít dvacet šest. Protože chceme mít jednu sanitku na jeden volební obvod státu, potřebujeme asi třicet pět až čtyřicet sanitek, máme dvacet šest takových volebních obvodů.

„To, co chceme udělat, je poskytnout dostatek sanitek pro tento provoz. Poskytujeme sanitky v primárních zdravotních střediscích, poskytujeme tříkolové sanitky těhotným ženám v této oblasti, rehabilitujeme centra, aby dodali našim lidem důvěru. měsíc, budeme mít asi sto lidí. Ano, pro místní vládu je to pět a doufáme, že do konce příštího roku už budeme dělat dvě stě třicet šest.

„Jakmile budeme mít naše primární zdravotnická zařízení, doufáme, že můžeme zahájit také vlastní plán zdravotního pojištění,“ uvedl Abiodune.

Komisař pro zdraví Dr. Tommy Koker dále ocenil vládu České republiky za její drtivou podporu státu.

Řekl, že lékařské vybavení bude instalováno v Jeju-efil, jedné z místních komunit navštívených ve škole velvyslanců.

