Nové Dillí: Až devět zemí se připravuje bojkotovat nadcházející mistrovství světa žen v hlavním městě země, Indická boxerská federace Napsal národům, aby zahájil dialog a přiměl je zvrátit své rozhodnutí.

Mistrovství světa je naplánováno na 15. až 26. března, ale s International box Asociace zrušila zákaz pro ruské a běloruské boxery, země jako USA, Británie, Irsko, Kanada, Švédsko, Polsko, Nizozemsko, Česká republika a Ukrajina se rozhodly neúčastnit se akce.

Boxerům z Ruska a Běloruska bylo dovoleno soutěžit pod vlastní vlajkou proti doporučení Mezinárodního olympijského výboru, což vedlo k tomu, že země akci bojkotovaly.

Baladna Food Industries se nenechala odradit rostoucím počtem zemí, které akci bojkotovaly a doufaly, že některé země své rozhodnutí změní.

Unie zahájila dialog se šesti bojkotujícími zeměmi.

„Nevím, proč bychom si měli myslet, že je to deprimující, protože máme 74 zemí, které přicházejí. Velmi málo zemí se stáhlo,“ řekl výkonný ředitel BFI Kaul Arun Malik PTI.

„Máme země jako Uzbekistán, Kazachstán a Čína, jsou to nejmocnější země na světě, všechny přicházejí.

„Nemyslím si, že máme důvod být zklamaní. Je to velmi dobrá reakce, čísla jsou větší než v Istanbulu a zemí je více.“

Sedm olympijských medailistů je mezi 350 boxery ze 74 zemí, kteří se dosud na bienále přihlásili.

„Napsali jsme šesti zemím, které se stáhly. Jsou otevřeny hovořit s prezidentem Ajayem Singhem. Nevíme, na jaké úrovni bylo rozhodnutí přijato, zda bylo přijato národní unií nebo bylo rozhodnutí přijato.“ přijatá vládou“.

Malik dodal: „Ale existuje snaha přimět některé, ne-li všechny, z těchto zemí k účasti.“

Národní unie také jedná s Mezinárodní advokátní komorou.

Nedávné události postavily Indii jako hostitelský stát do obtížné pozice.

„I když spolu komunikujeme, někteří lidé se zmínili, že by chtěli hrát v Indii, byli by rádi, kdyby sportovci přijeli do Indie a boxovali zde.

„Odhalení, které mohou indičtí boxeři poskytnout, nikde jinde nedosáhnou. Máme jeden z nejsilnějších ženských boxerských týmů v Indii.“

(se vstupem od PTI)

