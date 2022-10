Pixel Watch od Googlu byly právě rozbaleny předčasně

Od konference Google I/O na začátku tohoto roku jsme se zmobilizovali pixelové hodiny dělá. V maloobchodních prodejnách jsme dokonce viděli, že se objevily úniky z obalů. Nyní to vypadá, že někdo již položil ruku na samotné zařízení a ukazuje to.

Pokud jde o to, co odhalilo otevření pouzdra, hodinky byly omotané kolem kusu válcové lepenky, která seděla na něčem, co vypadalo jako magnetický nabíjecí disk. Uvnitř kartonového bubnu je to, co vypadá jako drát připojený k nabíjecímu disku. Je zde také prostor pro instruktážní knihu.