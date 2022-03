O’Leary, Thorpe jmenoval hlavní trenéry pro tým USA Women’s World Lacrosse Championship

Gainesville, Florida – USA Lacrosse jmenovalo trenérský personál ženského týmu USA, který bude letos v létě soutěžit na Světových hrách 2022 v Birminghamu, Ala. Amanda O’Learyová A Reggie Thorpe Byli jmenováni hlavními trenéry.

Světové hry jsou multisportovní akcí v olympijském stylu, na které se představí mužský a ženský lakros s využitím nového systému Sixes vyvinutého společností World Lacrosse. Hry se budou konat od 7. do 17. července, soutěž mužů v lakrosu od 8. do 12. července a soutěž žen od 12. do 16. července.

Muže budou trénovat Bobby Benson a Andy Shay.

Všichni čtyři trenéři jmenovaní do trenérského týmu Světových her se loni zúčastnili koučovacích příležitostí, když Lacrosse USA prozkoumal specialitu Sixes. Spojené státy americké zřídily bootcamp v sídle USA Lacrosse s veřejnou výstavou v USA Lacrosse Youth Nationals ve Frederice, Dale. , v červenci, zúčastnil Lake Placid Summit Classic v srpnu a poté se utkal s Kanadou a Haudenosaunee během akce Super Sixes v říjnu.

Sixes je rychlá verze tohoto sportu hraná na menším hřišti (70 x 36 metrů), s menším počtem hráčů (6 vs 6), intenzivní hrací dobou (čtyři čtvrtiny 8 minut) a 30sekundovým odpalem.

Systém Sixes byl oficiálně oznámen v květnu 2021 organizací World Lacrosse, což je další krok v procesu, který začal v roce 2018. World Lacrosse jmenoval pracovní skupinu, aby vyvinula verzi sportu, která by doplňovala stávající boxové a terénní verze sportu, který by dosáhl následujících pěti cílů:

Podporujte a povzbuzujte pokračující růst lakrosu po celém světě

Poskytování lepšího přístupu k lakrosu odstraněním překážek vstupu (např. náklady, velikost týmu, velikost hřiště)

Přilákejte další generaci sportovních účastníků a fanoušků disciplínou charakterizovanou rytmem, rychlostí, bodováním a menší specializací.

Postupem času vytvořte mezinárodně větší konkurenční rovnováhu tím, že zpřístupníte více zemím pódium na velkých mezinárodních akcích

Zapadá do olympijského rámce 21. století, protože Mezinárodní olympijský výbor a hostitelská města usilují o snížení nákladů a složitosti pořádání olympijských her.

Od zahájení World Lacrosse sponzoruje šestky po celém světě za poslední rok. Světové hry budou prvním velkým mezinárodním turnajem, který tuto disciplínu využije.

„Těšíme se na soutěž World Games,“ řekl Skip Lichtfoss, národní týmy a vysoce výkonný manažer týmu USA Lacrosse. „Dosavadní operace byla jedinečným dobrodružstvím, kdy hráči i zaměstnanci byli plně ponořeni a oddaní jejímu úspěchu. Učíme se společně pokaždé, když trénujeme, a slibujeme, že na hřišti dodáme vzrušující, rychlý a vysoce bodovaný produkt.“

O’Leary je hlavní trenérkou ženského lakrosu na Floridské univerzitě, kde vybudovala solidní program od nuly. Ve svých prvních 12 letech na Floridě vedla O’Leary Gators k 10 místům na šampionátu NCAA, šesti čtvrtfinálovým jízdám a jednomu semifinálovému vystoupení. O’Leary, která předtím sloužila jako hlavní trenér Yale 14 let, vyhrála ve své kariéře 350 zápasů. O’Learyová byla členkou Národní lakrosové síně slávy, Američanka v pozemním hokeji i v Temple lakrosu a vedla Owls na lakrosovém šampionátu NCAA v roce 1988. Postoupila do národního týmu a pomohla Spojeným státům vyhrát zlato v roce 1989. a mistrovství světa 1993 a poté trénoval později s vývojovým týmem USA.

„Jsem neuvěřitelně poctěna a potěšena, že jsem byla jmenována do trenérského týmu týmu USA Women’s Lacrosse Six,“ řekla O’Leary. „Zažil jsem skvělý výlet s USA Lacrosse jako hráč a nyní mohu pokračovat v tréninku. Vděčím za to USA Lacrosse, že mi dal tuto prestižní příležitost získat zlato!“

Thorpe je prvním rokem jako asistent trenéra na University of Florida. Podílel se na všech různých úrovních tohoto sportu, včetně funkce hlavního trenéra mužského týmu USA, který získal bronzovou medaili na mistrovství světa v roce 2019. V ženském lakrosu pomohl Thorpe postavit inaugurační Pittův tým, než nastoupil na Floridu. a strávil 10 sezón jako asistent trenéra v Syrakusách a pomohl Orangeu dosáhnout devíti šampionátů NCAA, šesti semifinále a dvou mistrovských zápasů. Vedl také Long Island Sound na Women’s Lacrosse Championship 2017. Jako hráč vyhrál Thorpe titul NCAA v Syrakusách a hrál v MLL i NLL, čímž pomohl Rochester Knighthawks vyhrát dva šampionáty NLL.

„Je to vzrušující čas zapojit se do Operation Sixes a čest být součástí týmu pracujícího s legendárním hráčem/trenérem v Coach Mandy,“ řekl Thorpe. „Těším se na výzvu pomoci nám vybudovat nejlepší tým, který může vyhrát zlatou medaili letos v červenci v Birminghamu. Máme obrovskou skupinu mladých hráčů, kteří jsou hladoví a motivovaní dosáhnout očekávání a standardů, které mají americké lakrosové týmy.“ měl v minulém setu. Očekávání jsou vysoká, hráči a zaměstnanci se této výzvě postaví.“

Očekává se, že na World Games, které se datují od roku 1982, se zúčastní 3 600 elitních sportovců z více než 100 zemí, kteří budou bojovat o zlato ve více než 30 nejrychleji rostoucích sportech světa. Lacrosse debutoval na Světových hrách v roce 2017, kde Američanky porazily Kanadu v zápase o zlatou medaili v Polsku. Je to poprvé, co byl do programu zařazen mužský lakros.

Ženské pole tvoří Austrálie, Kanada, Česká republika, Haudenosaunee Nationals, Velká Británie, Izrael, Japonsko a Spojené státy americké.

