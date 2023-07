Kolik titulů ve Wimbledonu má Roger Federer? Pohled na jeho historii v All England Clubu

Roger Federer se vrátí do Wimbledonu v úterý, kdy se All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) chystá oslavit úspěchy švýcarského maestra na centrálním trávníku na soukromém ceremoniálu na centrálním dvorci.

Federer, který loni oznámil ukončení kariéry, vyhrál osm ze svých dvaceti turnajů ve Wimbledonu. Je držitelem rekordu ve většině mužských titulů ve dvouhře na turnaji a je druhý v historickém seznamu za Martinou Navrátilovou, která vyhrála devět.

PŘEČTĚTE SI – Wimbledon Na oslavu Federerovy kariéry na centrálním kurtu odmítla Serena Williamsová pozvání

Federer debutoval ve Wimbledonu v roce 1999 jako 17letý, který prohrál s Čechem Jiřím Novákem v pěti setech. O dva roky později však podnikl svou první turnajovou exkurzi, když se v roce 2001 dostal do čtvrtfinále, které zahrnovalo ohromující pětisetové vítězství nad sedminásobným šampionem Petem Samprasem.

V roce 2003 pak světová 5. světová jednička Federer vyhrála svůj první wimbledonský titul, přičemž v sedmi zápasech ztratila pouze jeden set. Švýcar porazil v dalších dvou finále na Grass Major Američana Andyho Roddicka a završil svůj hattrick.

Poté Federer vyhrál čtyři po sobě jdoucí tituly ve Wimbledonu 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3 nad Rafaelem Nadalem ve finále v roce 2006 po prohře se Španělem ve Francii. Poslední otevření před pár týdny.

Nadal ve finále v roce 2007 posunul Federera do pěti setů, ale Švýcar, který byl světovou jedničkou, zvítězil 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6. 2 Toto vítězství udělalo z Federera jeho druhého jediného hráče po Bjornu Borgovi (1976-80), který vyhrál pět po sobě jdoucích Wimbledonských titulů.

Federer vypadal připravený překonat Björgův rekord, když se v roce 2008 dostal na vrchol zúčtování, ale tentokrát v jednom z nejlepších zápasů v historii tohoto sportu prohrál 4-6, 4-6, 7-6(5). 7-6( 8), 7-9 pro Nadala, který také ukončil svou 41zápasovou vítěznou sérii na průlomové trávě.

Federer také vyhrál tituly v letech 2009 a 2012, než překonal Samprasův historický mužský rekord, když porazil Marina Cilice a získal svůj osmý titul v roce 2017.

Rekord výher a proher 105-14 Přezdívky 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) Celková vydělaná výhra 19 082 676 USD

Federer dosáhl svého dvanáctého a posledního finále Wimbledonu v roce 2019, když prohrál s Novakem Djokovičem 6-7(5), 6-1, 6-7(4), 6-4, 12-13. Srb ho porazil i ve vrcholných konfrontacích v letech 2014 a 2015.

Federer odehrál svůj poslední turnajový zápas v roce 2021, kde ho ve čtvrtfinále porazil Polák Hubert Hurkacz 3-6, 6-7(4), 0-6.

Populární otázka: Může Novak Djokovič vyrovnat Federerův wimbledonský rekord?

Djokovič může vítězstvím v letošním ročníku vyrovnat Federerův mužský rekord osmi titulů ve Wimbledonu. Vítězství na turnaji v roce 2023 bude také znamenat, že Srb se po Bjornovi a Federerovi stane třetím mužem v historii, který vyhrál travnatý major pětkrát za sebou.

Pokud jde o vítězné zápasy, je však Djokovičovi po pondělní výhře v prvním kole nad Pedrem Cachinem aktuálně 87.