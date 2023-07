Ryan Gosling, Barbie – a Muzeum Karla Zemana v Praze

Mezi propagačními materiály k filmovému trháku Barbie je i klip ze zákulisí o technikách jeho výroby.

Režisérka Greta Gerwig ve svém krátkém filmu říká, že chtěla, aby film vypadal jako dioráma v Americkém muzeu přírodní historie v New Yorku.

A hollywoodská hvězda Ryan Gosling, který získal uznání za ztvárnění Kena milujícího Barbie, provedl srovnání, které potěšilo mnoho českých fanoušků.

Byly použity staré techniky němého filmu. Připadalo mi to jako ve filmu Karla Zeemana.“



Ryan Gosling

„Chtěl jsem, aby to vypadalo jako dioráma v Přírodovědném muzeu.“ – Greta Gerwigová Byly použity staré techniky němého filmu. Připadalo mi to jako ve filmu Karla Zeemana.“ – Ryan Gosling „Podívali jsme se na divadelní styly.“ Sarah Greenwoodová #BarbieTheMovie pic.twitter.com/RGNALSxKYZ – Courtney Howard (Lulamaybelle) 23. července 2023

Karel Zeman je legendární český filmař, který kombinoval inovativní hrané postupy s animací. Jeho filmy z 50. a 60. let – například Cesta do pravěku nebo Ukradená vzducholoď – jsou dodnes mnoha Čechy velmi oblíbené.

Ale jak Ryan Gosling zná Zeemana? Odpověď může ležet s Muzeum Karla Zemana v Prazekterou vlastní Ondřej Beránek.

„Bylo to před dvěma lety, když se na Netflixu v Praze natáčel Šedý muž a hraje v něm Ryan Gosling. Spolu s manželkou Evou Mendes a dětmi přišli do muzea a vlastně jsme to nevěděli, protože přišli v přestrojení.“

„Zjistili jsme to tehdy, když Eva Mendes zveřejnila na Instagramu fotky z muzea a napsala, že se jí návštěva moc líbila a užila si ji, takže jsme byli moc rádi.

„Pak jsme se podívali na naše kamery v muzeu a viděli jsme, že je to hodně bavilo. Protože během pandemie Covid měli na sobě masky a baseballové čepice, zůstali bez povšimnutí a mohli si to užít jako normální rodina.“

Karel Zeman|Foto: Česká televize