Sportovci z Oděského regionálního svazu karate získali na mezinárodních závodech v Polsku, České republice a Bulharsku 16 medailí.

Informovala o tom Dumskaja s odvoláním na regionální pobočku Národního olympijského výboru Ukrajiny.

Do kapsy našich karatistů – pět zlatých, čtyři stříbrné a sedm bronzových ocenění – získali nejvíce medailí na 17. ročníku International Harazuto Cup v Polsku – deset (dvě zlaté, tři stříbrné a pět bronzových).

DC „“ Mauglí „Alexander Capmole (55 kg), který získal bronz v soutěžích kadetů (do 52 kg), a Renault Stavarki (U14, -35 kg), který získal stříbro v kategorii U12 (do 30 kg).

Odysseus exceloval také na Českém poháru na předměstí Karlových Varů Sodo, kde získal pět medailí (2–2). Zlato – Sportovci SK Okinawa Maxim Vechakano – Kada (12-13 let) a Kumit (12-13 let, do 40 kg).

Navíc atletka předního SC „Legion“ Daria Ervachova v soutěži mezi juniorkami na mistrovství Bulharska (Kumit, +59 kg).

Produkce: Sergei Daga

