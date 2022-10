Průkopnický výzkum odhaluje „vypínací tlačítko“ imunitního systému

Vědci zjistili, co vypíná molekulární poplašný systém, který je zásadní pro naši imunitní odpověď.

Vědci zjistili, co vypíná molekulární poplašný systém, který hraje důležitou roli v naší imunitní reakci.

Antibakteriální superhrdina MR1 (molekula související s MHC třídy I) je protein nacházející se v každé buňce lidského těla, který funguje jako molekulární poplašný systém, který varuje silné buňky našeho imunitního systému, naše bílé krvinky, v případě rakoviny nebo je přítomna bakteriální infekce. Současnost, dárek.

Zatímco předchozí průkopnický výzkum odhalil buněčný mechanismus, na kterém závisí aktivace MR1, zatím není jasné, jak „vypnout“ alarm MR1.

Výzkum, který spoluvedl Dr. Hamish MacWilliam z University of Melbourne a profesor Jose Viyadangos z Doherty Institute a Bio21 Institute, publikované v Journal of Cell Biology Ukazuje základní molekulární mechanismus, který řídí expresi MR1.

McWilliam vysvětluje: „Zjistili jsme, že uvnitř našich buněk jsou proteiny – nazývané AP2 (adaptorový protein 2), které se vážou na MR1 a vtahují ho dovnitř buněk.

„Jakmile je MR1 uvnitř, nemůže již vysílat signály bílým krvinkám, čímž účinně vypne imunitní odpověď.“

Ve svých experimentech výzkumný tým zjistil, že odstraněním AP2 v buňkách nebo modulací MR1 mohou regulovat aktivaci MR1, která zase stimuluje nebo inhibuje přítomnost bílých krvinek.

Dr. McWilliam říká, že je to vzrušující objev, protože otevírá základní porozumění biologii MR1 a přispívá ke globálnímu úsilí o navržení terapií na posílení imunity.

„Když pochopíme, jak je MR1 vypnutý, můžeme být schopni zabránit nebo zvýšit imunitní odpověď, využít ji a kontrolovat imunitu proti patogenům nebo nádorům,“ říká Dr. McWilliam.

Odkaz: „Specializovaná tyrosinová endocytická signalizace v MR1 řídí prezentaci antigenu buňkám MAIT“ od Hui Jing Lim, Jacinta M. Wubben, Cristian Pinero Garcia, Sebastian Cruz-Gomez, Jieru Deng, Jeffrey YW Mak, Abderrahman Hachani, Regan J Anderson, Gavin F. Painter, Jesse Goyette, Shanika L. Amarasinghe, Matthew E. Ritchie, Antoine Roquilly, David P. Fairlie, Katharina Gaus, Jamie Rossjohn, Jose A. Villadangos a Hamish EG McWilliam, 21. září 2022, Journal of Cell Biology.

doi: 10.1083/jcb.202110125

Studii financovaly National Health and Medical Research Council, Australian Research Council, Center of Excellence in Advanced Molecular Imaging Australské rady pro výzkum, National Institutes of Health, Novozélandské ministerstvo pro obchodní inovace a zaměstnanost a Horizont 2020. rámcového programu.