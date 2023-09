Fotograf ptáků roku 2023: Vyhlášení vítězů

Poznámka redakce: Call to Earth je redakční série CNN, která se zavázala informovat o ekologických výzvách, kterým naše planeta čelí, a také o řešeních. Rolex Perpetual Planet Initiative Partnerství se CNN s cílem zvýšit povědomí a vzdělávání o klíčových otázkách udržitelnosti a inspirovat k pozitivním akcím.





Úchvatný snímek sokola stěhovavého útočícího svým ptákem na obrovského pelikána Jasně oranžové drápy vyhrály letošní první cenu Fotograf roku ptáků závod.

Soutěž ve svém osmém ročníku oslavuje krásu ptáků a zároveň zvyšuje povědomí o rostoucím tlaku, kterému čelí. Fotografové z celého světa do soutěže přihlásili více než 20 000 snímků a všechny soutěžily o hlavní cenu 5 000 liber (6 280 dolarů).

Americký fotograf Jack Chee, který vítěznou fotografii pořídil v jižní Kalifornii, říká, že čekal čtyři roky, než zachytil vzácný okamžik, kdy se samice jestřába vrhla na hnědou labuť, která je více než dvakrát větší.

„V období rozmnožování samice sokola stěhovavého svá mláďata zuřivě chrání, napadá vše, co se přiblíží k hnízdu,“ vysvětlil v tiskové zprávě. „Vysokorychlostní pronásledování ztěžovalo pořízení detailního záběru s dlouhým objektivem.“

Ale nakonec uspěl. „Procedura byla rychlá a proběhla během mrknutí oka. Ale ten okamžik si budu pamatovat navždy.“

Jiní fotografové byli uznáváni za umělecké a atmosférické záběry, jako je tato fotografie kosa silueta proti Měsíci od 17letého Antona Trexlera, která vyhrála Young Bird Photographer of the Year. Oceněny byly i komické záběry, jako například ten, na kterém byla hladová volavka, jak se snaží vmáčknout do zobáku hodně velkou rybu, kterou zastřelil Antonio Aguti.

Organizátoři soutěže doufají, že úžasné snímky nejen posílí talent fotografů, ale také význam ptáků a jejich ochrany. Téměř polovina ptačích druhů na planetě ubývá a každý osmý druh je ohrožen vyhynutím, podle nejnovějších zpráv. Stav světových ptáků Zpráva zveřejněná společností BirdLife International.

Will Nicholls, ředitel soutěže Bird Photographer of the Year, řekl: „Ohromující rozsah těchto snímků zdůrazňuje zásadní poselství: Pojďme bojovat za ochranu přírody, aby budoucí generace mohly žasnout nad skutečnou inspirací za těmito mimořádnými snímky. snímky.“ V tiskové zprávě.

Výtěžek soutěže podporuje různé ochranářské projekty prostřednictvím charitativní nadace ceny Ptáci na pokraji. Vítězné fotografie jsou také každoročně publikovány v knize konferenčního stolku.