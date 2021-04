Cesta asteroidu v délce 22 milionů od zdroje k Zemi byla zmapována poprvé v historii Asteroidy

Astronomové zrekonstruovali 22metrový let asteroidu, který vystřelil sluneční soustavou a explodoval nad ní. Botswana„Meteorická sprcha padá přes poušť Kalahari.

Je to poprvé, co vědci sledovali vesmírné horniny až k jejich zdroji – v tomto případě Vesta, jednom z největších objektů v pásu asteroidů obíhajících kolem Slunce mezi Jupiterem a Marsem.

Šest tunový asteroid v červnu 2018 pronikl do zemské atmosféry rychlostí 37 000 mph a rozdělil se nad centrální rezervací Kalahari, což způsobilo ohnivou kouli se stejnou jasností jako Slunce. Okamžitým prohledáním předpokládaného místa přistání byl nalezen malý meteor jménem Motopi Pan.

Vědci z NASA sledovali nebezpečný objekt až z Měsíce pomocí dalekohledů v Arizoně a na Havaji. Po srážce požádali astronomy v Austrálii, aby ověřili snímky z SkyMapper Telescope V Novém Jižním Walesu – slouží ke studiu černých děr a podobně – v případě, že také zachycují dráhu letu asteroidu. Což vědce překvapilo.

„Nevšimli bychom si, že kdyby nebyli američtí průzkumníci, byl blízko domova,“ řekl Christian Wolff, astronom z Australian National University. „Správně, je to Kalahari a já jsem nikdy předtím nebyl, ale když vaše každodenní práce zahrnuje řízení podél řady černých děr s průměrnou velikostí kroku miliardy světelných let mezi body, Kalahari se cítí velmi blízko na klávesnici. “

Skymapper fotografie tranzitu asteroidu 2018LA. Foto: charita

Záběry asteroidu zvaného 2018LA ze tří dalekohledů rozmístěných po zemském povrchu umožnily astronomům rekonstruovat trajektorii hornin a určit jejich původ. Trať vedla k Vesta, 300 mil širokému asteroidu, který lze příležitostně vidět bez dalekohledu.

Vyzbrojeni dobrou představou o trajektorii asteroidu, vědci dokázali vylepšit jeho místo přistání v herní rezervě. To vedlo k expedicím, které obnovily více než 20 dalších meteorů rozložených na 3 míle Země.

Mineralogické analýzy fragmentů naznačují, že horninový masiv, který se změnil na 2018LA, byl původně pohřben hluboko pod povrchem Vesty, ale byl vyhozen do vesmíru během dopadu zanechání kráteru na asteroidu asi před 22 miliony let.

Vysunutá vesmírná hornina putovala sluneční soustavou a její povrch byl zasažen kosmickými paprsky, dokud nespadl do náruče zemské gravitace a nespadl na zem.

Laboratorní testy ukázaly, že nejstarší objevená zrna uvnitř meteoritů se datují před 4,56 miliardami let, v době, kdy se sluneční soustava stále formovala z extrémně horkého disku mezihvězdného plynu a prachu. Podrobnosti byly zveřejněny na Meteority a planetární vědy.

„Jedná se o opravdu vzrušující studii,“ řekla Ashley King, planetární vědkyně z Přírodovědného muzea, která se do práce nezapojila. „Je to teprve podruhé, co byla ve vesmíru objevena hornina před vstupem do zemské atmosféry a nakonec skončila jako meteority na Zemi.“

Řekl, že obnovené horniny byly směsí vulkanických druhů meteoritů známých jako HED, zkratka pro Howardite, Eucret a Diogenes, o nichž se dlouho myslelo, že jsou fragmenty asteroidu Vesta. Byl asteroid Mise NASA ho navštívila za úsvitu Před několika lety.

“Protože tým sledoval kameny z vesmíru dolů na místo srážky, byl schopen vypočítat velmi přesnou oběžnou dráhu, která odpovídá původu poblíž Visty, a poskytl jedno z nejlepších spojení mezi asteroidy a meteority,” řekl King. jsou opravdu důležité pro pochopení historie naší sluneční soustavy. ”