205 lb King Jerry Prochaska zaměřený Kamaru Usmanem

GT Jiří Procházka se připravuje na zápas s Gloverem Teixeirou na šampionát UFC v lehké těžké váze.

Hvězda UFC Kamaru Usman se podělil o své plány přejít do šampionátu v lehké těžké váze a vyzvat šampiona, Jiřího Procházku, před ztrátou titulu.

Usman byl na pokraji vyrovnání rekordu pro většinu po sobě jdoucích vítězství UFC s legendárním umělcem smíšených bojových umění Andersonem Silvou, než byl minulý měsíc svržen v masivním rozrušení. Bývalý šampion postavil Sterlinga do další dominantní show proti Leonu Edwardsovi na UFC 278, dokud v poslední minutě zápasu podlehl zlověstné hlavičce, což znamenalo jeho první prohru v postupu.

Objevuje se v populárním podcastuZkušenosti Joe Rogana,Usman hovořil o svých ambicích v soutěži proti Procházkovi a bývalému držiteli titulu 205 liber Janu Blachowiczovi. V odvetě welterové váhy si chtěl také poradit s rychle rostoucím Khemzou Shemajevem.

„Tohle byl můj plán,“ řekl Othman. „Porazit Leona tak, jak jsem chtěl jít do 205, porazit Jerryho Bruchasku, bránit se Jean, vrátit se dolů, bránit Khamsovi. A pak, pokud to chtěl Connor, nebo kdyby to v tu chvíli chtěl Canelo, udělej jeden a prostě pluj.“ „

„Ano, 85letý Izraeli, nejsem šťastný, že mohu bojovat s Izraelem Adesanyou. Pokud Izrael odejde do důchodu na 100%. (205 liber) je velký skok, ale mám styl a mentální kapacitu, abych se s tím dokázal vypořádat. Kluci No, nechci říkat, že tihle kluci tam nejsou všichni (Jen) dva z těchto chlapů a byli na vrcholu.

„Takže, myslím, že zvládnu Jerryho a Jean. Neřekl bych, že nejsou cool, jsou děsiví, jsou to opravdu děsiví kluci, což mě taky trochu láká. To proto, že jsou děsivé.“

Poznamenal, že podobná cesta by mohla jít vpřed po gumovém zápase s Edwardsem.

„Mám nový plán,“ dodal Othman. „Jen zastávka v boxech, musím to stihnout znovu s Leonem.“

Osman se podělil o to, co si myslel před KO

„Nigerijská noční můra“ Edwardse přemohla a vypadalo to, že do svého třpytivého životopisu přidá další obhajobu titulu. Nicméně působivé nastavení od Edwardse přineslo Usmanovi první knockoutovou prohru v jeho kariéře.

Chvíli předtím, než ho odstřelil Edwardsův kop do hlavy, přemýšlel.

Osman naproti řekl: „Ne, to nejsem já.“ Boj s MMA. „Když bojuji, mám okvětní lístek v kovu a nedívám se na hodiny.“ Když slyším, jsem návštěvník [horn] Pořád chci jít, a když rozhodčí řekne: „Přestávka, jdi do svého rohu,“ stále chci jít. Takhle bojuji. Nakonec jsem chtěl, byla to jen pěkná technika.

„Mohl jsem to sundat, ale opravdu jsem chtěl skončit, a když jsem se připravoval, Bůh ví, co jsem připravoval, neudělal jsem to. [who knows] Kolik škody to může způsobit, ale byla to jen krásná technika.“

Usman je připraven bojovat s Conorem McGregorem

Conor McGregor, bývalý dvoudílný šampion UFC, vyzval k a Zápas s Othmanem dříve v tomto roce. I když je těžké uvěřit, že zápas bude obsazen, Usman již dříve vyjádřil ochotu přivítat zpět irskou ikonu.

„Mohl by mi zavolat,“ řekl Othman, „ale to neznamená, že se mnou bude bojovat.“ Junkie z MMA). „Není to nezbytně nutné, aby ho chránili, protože je větší, než si dokáže vybrat, může nazývat své hity. Je tak velký. Connor by mohl říct: ‚Budu s tebou zítra bojovat‘, a přesto by prodal milion kupuje… Jasně, dostal bych ten šek.“