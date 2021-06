Zapomeňte na vystoupení u českého zástupce, Dánska nebo Ukrajiny; Anglie je velmi spolehlivá, když porazila Anglii

Manažer Anglie Gareth Southgate slaví s Jackem Grealischem poté, co 29. června 2021 porazil Německo. Matthew Kids / Reuters

Poté, co pomohl rozbít 55letou anglickou kachnu proti Německu, se tazatel zeptal záložníka Declana Ricee, jaké to je.

Rice na otázku neodpověděl, protože nebyl odzbrojen jejím odzbrojením.

„Poprvé od 66?“ Rice řekl tónem, že nevěděl, jestli to znamená rok 1966 nebo 1866. „Aha. Teď jsme součástí historie.“

Je to právě tam. Ten chudák přichází s případem EFD (anglická fotbalová nemoc). Když kterýkoli anglický hráč řekne slovo „historie“ v konfliktním kontextu, víte, že ho má.

EFD nemá vliv pouze na angličtinu. Jeho blok většinou na jaře krouží v Torontu. Trvá maximálně dva týdny.

EFD je však ve své zemi původu velmi flexibilní.

Nejběžnější příznaky EFD hovoří o vašich ztrátách, jako jsou úspěchy a vaše úspěchy jsou nejdůležitější věcí, která se kdy stala. Snižuje překážky a způsobuje nepřiměřenou extázi.

EFD se v pondělí podrobila důkladné kontrole na stadionu ve Wembley v Londýně poté, co Anglie zvítězila nad Německem 2: 0.

Pro Anglii je to samozřejmě okamžik. Ve skutečnosti to řekl kluk BBC Play-by-Play, když sarkasticky řekl o špatném gólu Harryho Kanea – „Národní teplo! Jenom chvilku! “

Anglie od vítězství na mistrovství světa neporazila Německo v konkurenčním vyřazovacím zápase… začínáte to dostávat hned teď. Je pochopitelné, že tým a jeho příznivci mají ze sebe dobrý pocit.

Ale scény ve Wembley jsou mnohem napínavější. Jako napůl hysterický.

Jakmile skóre Anglie dosáhne limitu infekce, nemá to smysl. Sociálně ztracený dav byl jediný, kdo se sešel v propoceném nepořádku a zůstal tak.

Princ William na drahocenných sedadlech pumpoval pěsti, jak bylo řečeno rolníkům, zatímco Ed Sheeran a David Beckham dali hlavy dohromady, aby se trochu zasmáli.

(Kdykoli se angličtina sejde, aby něco oslavila, stane se ekvivalentem britské postavy Simpsonovy parodie?)

Vysoký a nízký, fit a holá hruď, tetovaný a velmi tetovaný, všichni v domácím davu konečně omdleli radostí. Blunts pozitivně.

Kdyby to šlo opačným směrem, byli by na poli s Pitchforky stejní lidé, včetně královské rodiny.

Manažer Anglie Gareth Southgate je mladý, urážlivý talent. To vytváří riziko hraní oblíbených. Southgate taktně odmítl hrát některého ze svých nejlepších mladých hráčů v této otázce pracovní síly. Místo toho praštil do úvodní jedenáctky s fandením – trapné, brutální a krátké.

Pokud by Německo zvítězilo proti této linii, Southgate by byl označen za zbabělce a běžel ve vlaku. Ale neudělali to, takže nyní je Southgate po Da Vinci největším géniem. QED.

Nikdo o tomto vtipu neví víc než britský manažer.

Trval na tom, aby po hře objal každého člena týmu. A ne objímat štětcem. Perfektní objetí jako první, tak cítím vaši lásku. Tím se vytvořil zámečník, když se ponorky pokoušeli dostat na začátek.

Ale po iracionálním vzrušení hra Southgate Post zrušila veškeré vzrušení.

“Musel jsem říct.” [the team] Přímo vzhůru: „Podívej, já jsem večírek. Protože pokud nebudeme investovat v sobotu [in the quarter-final] Nepočítá se to do ničeho, “řekl.

Southgate má dojem, že pád Německa věci nezlepšil. Možná je to ještě zhoršilo.

Úterní vítězství nebylo proti momentu Davida a Goliáše. Anglie zvítězila v domácím zápase s týmem, který téměř prohrál s Maďarskem. Německý trenér odstupuje, ale dva zápasy jsou příliš pozdě. Jeho německý tým Německo už roky neviděl. Seznam je Flux. Každý v týmu má vysoký talent, ale žádný z nich není hvězdou.

To znamená, že Anglie v úterý Německo neporazila. Berou je ze své bídy.

Jakmile to bude hotové, zápas se před nimi otevře sezamem. Další – Ukrajina. Poté, vážené Dánsko nebo Česká republika. A pak je to konečné, oh, řekněme tomu Itálie.

Dvě ze zbývajících tří teoretických her se budou hrát v Londýně. Všichni nyní odolávají, protože si myslí, že angličtina je nestandardní soutěž.

To je místo, kde vás EFD dostane. Jakákoli jiná země může říci: „Nevidíme nikoho v minulosti“, což znamená polovinu. Žádná jiná země by to nehrála o něco chladněji. Žádná jiná země by nebyla proti žádosti o zahájení oslav o dva týdny dříve.

Ale Britové to nemohli udělat. To není v jejich fotbalové povaze. V této hře si o sobě nemyslí, že jsou průměrní. Považují se za nešťastné. Katastrofální.

Ale teď jsou jejich hvězdy vyrovnány. Prokletí je zlomené. Svrhl Německo Byl Jejich finále. Jediné, co teď musí udělat, je uhodit pár Slovanů a Skandinávců a pak uvíznout v Itálii nebo, pfffft, Belgie. Ha ha. Kdo je může zastavit?

Pokud by zde byla naším průvodcem historie, mohla by Velká Británie. UK je velmi spolehlivý v zastavení Velké Británie.

Jak to zvládnou, zůstává docela záhadné. Kultovní káva, samozřejmě. Ale ne brankářem. To je velmi zřejmé.

co to je? Vlastní cíl? Červená karta v nejhorším okamžiku? Nebo nejstarší kaštan ze všech – zmeškané pokuty. Southgate je záležitostí odborníka na toto téma.

Jak se země pohybuje kolem banánů kolem nich, můžete už hádat, co anglický tým udělá – aby zachránil vojáky před jakoukoli hanbou, za kterou se mohou modlit. To není zrovna vítězná mentalita.

Protože Anglie v úterý nevyhrála. Rovněž vytvořili protichůdná očekávání pro jednání. Už nejsou favoritem na výhru tohoto eura. Nyní jsou Na Chcete-li vyhrát toto euro.