Británie a Dánsko hlásí nárůst známých případů Omikronu

Od té doby země v regionu znovu zavedly omezení, aby zamezily opětovnému výskytu případů, s některými přísnějšími pravidly speciálně pro neočkované. V Rakousku, první evropské zemi, která v reakci na poslední nárůst počtu vojáků šla do velké karantény, Do ulic vyšly desetitisíce lidí V sobotu masový protest. Německo tento týden oznámilo přísná omezení Zabránilo by to neočkovaným lidem Od vstupu do barů, restaurací a dalších veřejných míst. a Francii uložit podmínku Pro cestující ze zemí mimo Evropskou unii, aby předložili negativní test na koronavirus.

V neděli úředníci v Británii uvedli, že stále měří potenciální dopad nové proměnné. Britský vicepremiér Dominic Raab řekl BBC, že zvýšený příjem vakcín a přeočkování bude „zaručenou obranou“.

„Naše poselství zní: Užijte si letošní Vánoce. Zavedení vakcíny znamená, že jsme schopni to udělat,“ řekl pan Raab.

Británie minulý týden hlásila průměrně 44 385 případů denně, což je nárůst o 11 procent Oproti stavu před dvěma týdny. Naproti tomu úmrtnost se v tomto časovém období snížila o 20 procent.

Británie Nová omezení zavedená minulý týden v boji proti Omicronu, včetně požadavku, aby se všichni mezinárodní cestující podrobili testu na koronavirus do 48 hodin od odjezdu a dodatečnému testu do dvou dnů po příletu. Vláda také nařídila nošení roušek ve vnitřních prostorách, jako je veřejná doprava a nákupní centra.