Místní česká královna zvolena | Místní zprávy

Zájem Vávry o její dědictví v poslední době klesl a vzrostl, když se její babička na straně Vávry dozvěděla o zájmu její vnučky. “Když jsem měl zájem to zjistit a promluvit si o tom s babičkou, dala mi kapesní dědičné informace,” řekla Vavra. Nahlédl do genealogické databáze a okamžitě začal zadávat informace a rychle nacházel dříve neznámé příbuzné. Vavra uvedl, že žádost o Nebrasku Czech u královninho zástupce v Yorku se zdá být dalším přirozeným krokem. “Myslím, že to bude způsob, jak se dozvědět více o mém dědictví,” řekl. „Nyní to pro mě znamená mnohem víc; chci vědět, kdo jsem a odkud pocházím.“