Vězeň z Colorada se stal prvním člověkem v USA s pozitivním testem na ptačí chřipku | Colorado

host v Colorado Stal se prvním člověkem ve Spojených státech, u kterého byl pozitivní test na kmen ptačí chřipky H5N1, uprostřed nejhoršího propuknutí viru za posledních sedm let a utracení milionů drůbeže v desítkách států.

Nejmenovaný vězeň se nakazil během mise na osvobození od práce na ranči v okrese Montrose, když dělníci pomalu zabíjeli nakažené stádo, Colorado Department of Public Health and Environment Ona řekla.

Federální centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že zdravotní rizika pro širokou veřejnost zůstávají nízká.

„Pacient hlásil únavu několik dní jako jediný příznak, který pociťoval a od té doby se zotavil,“ uvedla agentura. Ona řeklaDodala, že muž, kterému bylo méně než 40 let, byl léčen antivirotikem oseltamivir.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že případ z Colorada „nemění hodnocení rizik pro lidské zdraví“.

„[The agency] Sledování zdraví více než 2 500 lidí vystavených ptákům infikovaným H5N1 a toto je zatím jediný nalezený případ. Ostatní lidé zapojení do popravy v Coloradu měli negativní test na infekci H5, ale z velké opatrnosti jsou znovu testováni.

CDC poznamenalo, že jediný další známý lidský případ v současnosti převládajícího kmene ptačí chřipky byl ve Spojeném království v prosinci loňského roku, ačkoli od roku 2003 bylo celosvětově hlášeno téměř 900 případů předchozích virů H5N1.

USDA sleduje šíření ptačí chřipky ve 30 státech a postihuje více než 35 milionů ptáků, Podle jeho nejnovějších čísel.

Hlídač Zmínil jsem se ve čtvrtek Více než 22 milionů ptáků zemřelo při pokusu o zvládnutí epidemie, většina v Iowě, největším americkém producentovi vajec. Toto číslo nezahrnovalo komerční farmu na vejce v Knoxu v Nebrasce, kde bylo ve středu hlášeno nakažených 2,1 milionu kuřat.

V továrně na výrobu vajec v Rembrandtu v Iowě bylo následně propuštěno asi 250 zaměstnanců Pečení 5,3 milionu živých kuřatnejvětší jatka ze všech továrních farem v zemi, v podmínkách, které někteří propuštění pracovníci a organizace na ochranu zvířat považují za nehumánní.

The Storm Lake Times odhalil Rembrandtovi ptáci byli utraceni pomocí systému známého jako Ventilation Shutdown Plus (VSD+), kde se vzduch v kotcích uzavře a teplo se odčerpá, dokud teplota nevystoupí nad 104 F (40 C).

„Uvařili ty ptáky zaživa,“ řekl jeden ze zúčastněných pracovníků.

Začátkem týdne se objevil kmen ptačí chřipky H3N8 Poprvé byl objeven u lidí V provincii Henan, Čína.

Infikovaný čtyřletý chlapec měl podle zpráv z National China kontakt s kuřaty a vranami chovanými v jeho domě. zdraví komise.

Ptačí chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění. První zprávy o lidských případech přišly v 90. letech 20. století.

Některé kmeny byly přeneseny na člověka, ale v současnosti jsou velmi vzácné a obvykle se vyskytují pouze po těsném kontaktu s infikovanými ptáky nebo zvířaty.